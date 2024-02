Wąsik: wybieram się na najbliższe posiedzenie Sejmu

Maciej Wąsik został zapytany w piątek w Radiu Plus, czy zamierza przyjść do Sejmu na najbliższe posiedzenie, które rozpoczyna się w przyszłą środę. - Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu - odpowiedział.

Na uwagę, że Izba Pracy Sądu Najwyższego również wypowiedziała się w tej sprawie i miała opinię odmienną od Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych , Wąsik odparł, że "rada osiedla może ogłosić, że marszałek Sejmu nie jest marszałkiem i nie będzie to miało mocy prawnej, tak samo jak ciało nieprzeznaczone do tego". Powołał się przy tym na ustawę o Sądzie Najwyższym, która, jak ocenił, "jest ważniejsza niż zdanie dwóch, trzech sędziów". - Ustawa o SN mówi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej zabiera głos w tej sprawie i zabrała, jednoznacznie twierdząc, że jesteśmy posłami. (...) Dlatego pojawimy się w Sejmie - powiedział.

Według Wąsika, jeżeli marszałek nie wpuści jego i Kamińskiego do Sejmu, "będzie to złamanie prawa przez Szymona Hołownię".

Wąsik: mój pełnomocnik złożył zażalenie na sposób zatrzymania

Nawiązując do tego, że zarówno on, jak i Kamiński zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, Wąsik przekazał, że jego pełnomocnik złożył "zażalenie na sposób zatrzymania, w tym miejsce zatrzymania". Pytany o słowa szefa BBN Jacka Siewiery, według którego procedurę zatrzymania przeprowadzono w legalny sposób, Wąsik odparł, że nie zgadza się z tym stanowiskiem.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika, fakty

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.