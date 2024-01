Maciej Wąsik w nowej rubryce na stronie Sejmu. Dołączył do Mariusza Kamińskiego

Marszałek Sejmu został też w piątek zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o sytuację związaną z wygaśnięciem mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Powtórzę: wygaszenie mandatów dokonało się z chwilą wyroku, tak naprawdę wygasił je sąd, a nie marszałek - to jest fakt. Natomiast jeśli chodzi o potwierdzenie tego wygaszenia, a to czynność niezbędna do rozpoczęcia procedury obsadzenia mandatu po obu tych byłych posłach, to zupełnie inna historia - zaznaczył Hołownia.