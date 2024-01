Decyzja w sprawie mandatu Wąsika. Gregorczyk-Abram: decyzja absolutnie nie powinna mieć znaczenia

Decyzja nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o uchyleniu postanowienia marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika absolutnie nie powinna mieć znaczenia, bo nie wydał jej organ sądowy - komentowała w TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy". Oceniła, że "może się wydarzyć tak, że będziemy mieli rozstrzygnięcie sądu, czyli Izby Pracy i rozstrzygnięcie nie sądu, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych".

Sędzia Romuald Dalewski z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, który miał rozpatrywać wraz z dwoma innymi sędziami odwołanie Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła, w czwartek jednoosobowo podjął decyzję o przekazaniu akt sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

Izba, w której zasiadają neosędziowie wybrani przez powołaną pod rządami PiS neo-KRS, jeszcze tego samego dnia w trzyosobowym składzie uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził wcześniej, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego "nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem".

Gregorczyk-Abram: ta decyzja nie ma znaczenia

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy" została zapytana w TVN24, czy to, co zrobił sędzia Dalewski, ma znaczenie. - W moim przekonaniu nie ma to znaczenia z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie powinna zajmować się tą sprawą ani żadną inną sprawą, ponieważ jest organem powołanym w sposób sprzeczny z prawem Unii, Konwencją Praw Człowieka i powinna zostać rozwiązana, podobnie jak wszyscy neosędziowie, w tym pan, który wydał to postanowienie jednoosobowo, w ogóle nie powinien dotykać się ani tej sprawy, ani żadnej innej państwa sprawy, bowiem sędzią nie jest - tłumaczyła.

Dodała także, że "pominął skład trzyosobowy". - Powinien to zrobić skład ewentualnie, jeżeli tak zdecydował, a jeśli w ogóle, to przewodniczący tego składu, którym ten pan przecież nie był. Zrobił to z pominięciem procedury - powiedziała mecenas. - W moim przekonaniu ta decyzja absolutnie nie powinna mieć znaczenia, bo nie wydał jej organ sądowy - dodała.

Gregorczyk-Abram: może się wydarzyć tak, że będziemy mieli rozstrzygnięcie sądu i nie sądu

Gregorczyk-Abram pytana była także, czy teraz marszałek Sejmu powinien ponownie próbować przekazać odwołanie Wąsika do Izby Pracy. - Prezesem Izby Pracy jest pan sędzia Prusinowski, osoba powołana w sposób legalny, sędzia z wieloletnim doświadczeniem i ja wierzę, że on tej sytuacji nie zostawi w taki sposób, bowiem zostały złamane procedury - powiedziała mecenas.

Jak mówiła, mogłaby zakładać, że Izba Pracy będzie chciała tę sprawę rozstrzygnąć poprzez zwrócenie się o te akta. Zaznaczyła jednak, że może się okazać, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych "w ogóle tych akt nie będzie chciała po prostu oddać". - Takie sytuacje też już miały niestety miejsce - dodała.

Mecenas powiedziała również, że marszałek Sejmu może ponownie przesłać dokumenty do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. - To może trochę się wydawać postawione na głowie, ale żyjemy w jakichś takich nadzwyczajnych czasach, gdzie również niestandardowe rozwiązania mogą nam się przydać - dodała.

Mówiła, że "może się wydarzyć tak, że będziemy mieli rozstrzygnięcie sądu, czyli Izby Pracy i rozstrzygnięcie nie sądu, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych". - Tak jak powiedziała pani minister, jest to pewnego rodzaju dualizm prawny, z tym, że jedna Izba jest organem sądowym, a druga jest całkowicie zdyskredytowana, jeżeli chodzi o jej konstrukcję, powołanie, osoby tam zasiadające przez wiele wyroków europejskich w Trybunałach - dodała Gregorczyk-Abram.

Mecenas: mandaty Kamińskiego i Wąsika wygasły z mocy prawa

Mecenas podkreśliła również, że "panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na bezwzględna karę pozbawienia wolności i taką karę powinni odbyć". - Niezależnie od decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ich mandaty wygasły z mocy prawa - powiedziała.

- To, co zrobił pan marszałek, to stwierdził stan prawny postanowieniem - dodała.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Warszawski sąd okręgowy 20 grudnia zeszłego roku skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego, byłego szef MSWiA i koordynatora służb specjalnych, oraz jego zastępcę Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. 21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o wygaszeniu mandatów poselskich obu panów.

Kamiński i Wąsik złożyli odwołanie od decyzji o wygaszeniu mandatów do marszałka Sejmu, który to zgodnie z procedurą, przekazał je do Izby Pracy Sądu Najwyższego. Obaj skazani złożyli także odwołania w tej sprawie na własną rękę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, o której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że "nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem".

Izba Pracy wyznaczyła termin na rozpatrzenie odwołań Kamińskiego i Wąsika na 10 stycznia oraz wyłoniła składy sędziowskie. Sprawą Kamińskiego ma zająć się skład legalnych sędziów, w którym znaleźli się Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Dawid Miąsik. Do sprawy Wąsika przydzielono z kolei trzech neosędziów: Roberta Stefanickiego (przewodniczący składu), Romualda Dalewskiego oraz Renatę Żywicką.

Tymczasem w czwartek sędzia Romuald Dalewski jednoosobowo podjął decyzję o przekazaniu akt sprawy Wąsika do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

