Sędzia Prusinowski o decyzji w sprawie Wąsika: jeśli Izba nie jest sądem, to orzeczenie nie wywiera żadnych skutków

Nieuznawana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podjęła decyzję o uchyleniu postanowienia marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatu posła Macieja Wąsika. - Jeżeli Izba nie jest sądem, a ja tak uważam, to w takim wypadku orzeczenie nie wywiera żadnych skutków - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem wyznaczony do rozpatrzenia sprawy neosędzia Romuald Dalewski jednoosobowo podjął decyzję o przekazaniu akt sprawy Wąsika do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, wobec której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził wcześniej, że "nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem".

Tego samego dnia nieuznawana izba Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika.

CZYTAJ WIĘCEJ: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie Macieja Wąsika

Maciej Wąsik Leszek Szymański/PAP

Prusinowski: jeśli Izba nie jest sądem, a ja tak uważam, to orzeczenie nie wywiera żadnych skutków

Tę decyzję komentował w "Tak jest" Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. - Trzeba zapytać najpierw, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych jest sądem. Jeżeli jest sądem, no to pewnie i to orzeczenie jest skuteczne, natomiast jeżeli nie jest sądem, a ja tak uważam, no to w takim wypadku to orzeczenie nie wywiera żadnych skutków - stwierdził.

Komentując wypowiedź rzecznika prasowego Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego, Prusinowski stwierdził, że "sędzia Stępkowski przez całe te dwa dni, kiedy ta sprawa się dzieje, mimo że jest rzecznikiem prasowym, nawet nie raczył ze mną się skontaktować i w ogóle zapytać, co zrobiłem albo dlaczego tak zrobiłem i tak dalej".

- Wszyscy się już ze mną skontaktowali, właściwie wszystkie możliwe redakcje prasowe, poza panem Stępkowskim - komentował.

Prusinowski: jeśli Izba nie jest sądem, a ja tak uważam, to orzeczenie nie wywiera żadnych skutków TVN24

- Moje spotkanie z panem Stanisławem Zakroczymskim, dyrektorem generalnym gabinetu marszałka Hołowni, odbyło się w oficjalny sposób z otwartą przyłbicą. To znaczy, pan dyrektor wykonał do mnie maila z prośbą o spotkanie. Ja odpisałem, że zgadzam się na takie spotkanie, po czym przyjechał do Sądu Najwyższego - mówił. - Spotkanie to odbyło się w gabinecie prezesa Sądu Najwyższego, gdzie oświadczył, że pan marszałek za jego pośrednictwem chce przekazać akta spraw właśnie dotyczących pana Wąsika oraz pana Kamińskiego. A więc nie widzę w tym jakiejś pokątności spotkań - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp

Źródło: TVN24