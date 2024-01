"Tortury? To nie ten przypadek". Wiceministra Ejchart o pobycie Kamińskiego i Wąsika w więzieniu

Ktoś chciał pokazać inny obraz tego, co się dzieje w więzieniu - oceniła w podcaście "Wybory kobiet" w TVN24GO wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart, mówiąc o sytuacji więziennictwa w Polsce w ostatnich latach. Odniosła się również do sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jak wyjaśniła, byli oni "regulaminowymi więźniami", a jednocześnie objętymi "szczególną ochroną".

Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart w wideopodcaście "Wybory kobiet" Arlety Zalewskiej i Aleksandry Pawlickiej mówiła między innymi o sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, gdy byli osadzeni. - Byli traktowani dokładnie tak samo jak wszyscy inni więźniowie - wyjaśniła. W dalszej części programu dodała, że "rytm dnia" Wąsika i Kamińskiego w więzieniu był taki sam, jak w przypadku innych osadzonych. - Więzienie żyje w jednym rytmie - powiedziała, wskazując na "poranne pobudki, apele".

Maria Ejchart w "Wyborach kobiet" TVN24

- Byli więźniami regulaminowymi - odpowiedziała wiceszefowa resortu sprawiedliwości pytana, jakimi więźniami byli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Co to oznacza? - Zachowywali się poprawnie - wyjaśniła. - Jestem przekonana i wiem, że procedury, które były stosowane wobec pana Kamińskiego i Wąsika to były normalne i standardowe procedury - kontynuowała.

Wąsik i Kamiński w więzieniu pod "szczególną ochroną"

Jednocześnie Ejchart wskazała, że politycy zostali osadzeni w pojedynczych celach, ponieważ w sytuacji, gdy do więzienia trafiają funkcjonariusze publiczni "może pojawić się okoliczność taka, że muszą być w sposób szczególny chronieni". - To jest zupełnie normalna procedura, że takiej osobie przy przyjęciu zadaje się pytanie, czy chce być objęta szczególną ochroną - podkreśliła Ejchart, mówiąc, że Wąsik i Kamiński wyrazili zgodę na "szczególną ochronę".

W czwartek Jarosław Kaczyński oskarżył służbę więzienną i bezpośrednio rząd Donalda Tuska o zastosowanie "tortur" wobec Mariusza Kamińskiego. Chodzi o przymusowe dokarmianie po dwóch tygodniach głodówki. Zgodę na nie wydał sąd, a decyzje podjął lekarz. Zapytaliśmy wiceministrę Marię Ejchart o te oskarżenia.

- Zarzut stosowania tortur, to zarzut poważny i zawsze musi być sprawdzony bardzo dokładnie. Art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka definiuje czym są tortury (w polskim kodeksie karnym nie ma niestety definicji tortur). Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie, na bazie wielu spraw, które dotyczyły właśnie przymusowego karmienia, precyzyjnie określił, kiedy możemy mówić o naruszeniu zakazu tortur. I to nie jest ten przypadek - skomentowała.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik Leszek Szymański/PAP

ZOBACZ TEŻ: Kim są żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Jako wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart odpowiada za więziennictwo. W "Wyborach kobiet" przyznała, że jest to "przestrzeń, która wymaga ogromnych zmian". Wskazała na swoją pierwszą decyzję, o tym, by więźniowie mogli dzwonić do bliskich "przynajmniej dwa razy w tygodniu". Wcześniej osadzeni mogli to robić raz w tygodniu. - Uważam, że więzienia powinny być otwarte - powiedziała Ejchart, wyjaśniając, że przez otwartość rozumie "transparentność".

Maria Ejchart o więziennictwie w Polsce

- Musimy wiedzieć o tym, co dzieje się w więzieniach, musimy znać statystyki (...) Zaskoczyła mnie skala tego, jak można zaburzyć obraz statystyczny więzienia, jak można statystykami manipulować, jak bardzo nie wiedzieliśmy, co się tam dzieje i jak bardzo ktoś chciał pokazać inny obraz tego, co się dzieje w więzieniu - stwierdziła, pytana o to, co ją zaskoczyło po objęciu stanowiska wiceszefowej resortu sprawiedliwości.

W podcaście "Wybory kobiet" Ejchart opowiedziała o zmianach, które planuje wprowadzić w więzieniach, mówiła o trudnej sytuacji kobiet w zakładach karnych, została również zapytana, czy żałuje słów "Każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobiste", które wypowiedziała, gdy Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli osadzeni. Podcastu z udziałem Marii Ejchart można wysłuchać w TVN24GO.

"Wybory kobiet". O polityce ciekawiej niż w serwisach newsowych

Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" w swoim widepodcaście co tydzień spotykają się z gościnią lub gościem i wspólnie komentują polityczne wydarzenia. Dzielą się też swoją wiedzą. W najnowszym odcinku Zalewska zdradza, że z wewnętrznych sondaży prowadzonych przez partie polityczne wynika, iż Lewica i Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych w 2024 będą miały lepszy wynik od PiS ("to jest największy koszmar Jarosława Kaczyńskiego"). Pawlicka opowiada m.in. o tym, jak wyglądały rządowe rozmowy na temat wprowadzenia pigułki "dzień po" bez recepty ("nie było różnic, jeśli chodzi o to, czy na należy ją wprowadzać, natomiast dużo było głosów, jeśli chodzi o barierę wiekową").

Podcast dostępny jest na: newsweek.pl, onet.pl, Onet Audio oraz w TVN24 GO.

Maria Ejchart: dostawałam codziennie raporty na temat stanu zdrowia Kamińskiego i Wąsika Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wac, AZ//mro

Źródło: tvn24.pl