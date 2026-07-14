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PILNE

Maciej Świrski zatrzymany przez CBA

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Świrski w sejmie
Dobrzyński: CBA zatrzymało dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Świrskiego, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że we wtorek rano, na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, agenci CBA "zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J".

Jak przekazał Dobrzyński, śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie niemniejszej niż 8,4 miliona złotych.

Dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. 

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza tvn24.pl Roberta Zielińskiego trwają też przeszukania w domach Anny Plakwicz i Piotr Matczuka, twórców spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Siemoniak: użycie środków Polskiej Fundacji Narodowej do partyjnych celów musi zostać rozliczone

Zatrzymanie komentował też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania" - napisał i zaznaczył, że "użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone".

Polska Fundacja Narodowa

Na potrzeby kampanii "Sprawiedliwe Sądy" przygotowano spoty telewizyjne, stronę internetową i akcję billboardową. Choć oficjalnie kampania miała informować o reformie wymiaru sprawiedliwości, jej krytycy oceniali, że materiały służyły przede wszystkim dyskredytowaniu sędziów.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) założona została w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.

Maciej Świrski był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w latach 2017-2018.

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Od 2017 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a w latach 2020-2022 był jej przewodniczącym. 15 września 2022 roku, jako kandydat zgłoszony przez klub PiS, został powołany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10 października wybrano go na przewodniczącego. 28 lipca 2025 roku został odwołany z tego stanowiska przez członków KRRiT.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Maciej ŚwirskiCBA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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