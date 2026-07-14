PILNE Maciej Świrski zatrzymany przez CBA Justyna Sochacka |

Dobrzyński: CBA zatrzymało dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że we wtorek rano, na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, agenci CBA "zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J".

Jak przekazał Dobrzyński, śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie niemniejszej niż 8,4 miliona złotych.

Dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

🛑 Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J.



🛑 Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 14, 2026 Rozwiń

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza tvn24.pl Roberta Zielińskiego trwają też przeszukania w domach Anny Plakwicz i Piotr Matczuka, twórców spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Siemoniak: użycie środków Polskiej Fundacji Narodowej do partyjnych celów musi zostać rozliczone

Zatrzymanie komentował też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania" - napisał i zaznaczył, że "użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone".

CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię "Sprawiedliwe Sądy", polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego. Ta kampania… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 14, 2026 Rozwiń

Polska Fundacja Narodowa

Na potrzeby kampanii "Sprawiedliwe Sądy" przygotowano spoty telewizyjne, stronę internetową i akcję billboardową. Choć oficjalnie kampania miała informować o reformie wymiaru sprawiedliwości, jej krytycy oceniali, że materiały służyły przede wszystkim dyskredytowaniu sędziów.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) założona została w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.

Maciej Świrski był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w latach 2017-2018.

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Od 2017 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a w latach 2020-2022 był jej przewodniczącym. 15 września 2022 roku, jako kandydat zgłoszony przez klub PiS, został powołany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10 października wybrano go na przewodniczącego. 28 lipca 2025 roku został odwołany z tego stanowiska przez członków KRRiT.