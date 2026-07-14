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Polska

Jarosław Kaczyński o zatrzymaniach. "To kolejne akty zemsty"

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Jarosław Kaczyński
Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. W prokuraturze rozpoczęły się czynności
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, w tym były szef KRRiT Maciej Świrski, zostali zatrzymani przez CBA. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że to działania, które są zemstą oraz próbą przykrycia sprawy Zbigniewa Ziobry.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek między innymi Macieja Świrskiego, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy". Drugim zatrzymanym jest asystent Świrskiego w KRRiT, były członek zarządu PFN i były warszawski radny PiS Cezary J.

Jarosław Kaczyński o zatrzymaniach

"Tonący brzytwy się chwyta… To, co dzisiaj obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu władzy Donalda Tuska, podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone między innymi w [byłego szefa MS - red.] Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia" - ocenił we wpisie na X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem "dzisiejsze poranne wejścia służb i zatrzymania pod pretekstem rzekomo wielkich nadużyć to element systemowego mechanizmu działania tej władzy oraz sprzyjających jej mediów, którego celem jest zastraszanie i oczernianie". "To nie ma nic wspólnego z praworządnością. Obserwujemy te działania i wyciągniemy z nich konsekwencje" - dodał Kaczyński.

Miliony złotych szkody na rzecz PFN

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał we wtorek w serwisie X, że kampania "Sprawiedliwe sądy" odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. "Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 miliona złotych, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone" - podkreślił minister koordynator służb specjalnych.

Polska Fundacja Narodowa założona została w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Jarosław KaczyńskiProkuraturaPrawo i SprawiedliwośćCBARządDonald TuskTomasz SiemoniakSpór o zmiany w sądownictwiePolska Fundacja NarodowaKRRiT
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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