Tak jest Maciej Świrski i Cezary J. przesłuchiwani. Jeszcze dziś komunikat prokuratury Filip Czerwiński |

Jarosław Onyszczuk: jeszcze dziś prokuratura przedstawi komunikat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie we wtorek po południu rozpoczęły się czynności z zatrzymanymi przez CBA Maciejem Świrskim, byłym szefem KRRiT w latach 2022-2025, i Cezarym J., jego byłym asystentem.

- Z tego, co mi wiadomo, w tej chwili trwają czynności procesowe z zatrzymanymi. Jeszcze w dniu dzisiejszym prokuratura przedstawi komunikat i przedstawi efekty tych czynności. Sprawa jest związana z działalnością Polskiej Fundacji Narodowej - powiedział we wtorkowym wydaniu programu "Tak jest" w TVN24 dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, prokurator Jarosław Onyszczuk.

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Świrski i J. są podejrzewani o nieprawidłowości, kiedy zarządzali Polską Fundacją Narodową w 2017 roku. Postępowanie koncentruje się na kampanii "Sprawiedliwe sądy", która według prokuratury mogła wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż 8,4 miliona złotych.

- Ona łączyła się przede wszystkim wtedy z określoną sytuacją, gdy dokonywany był szeroko pojęty zamach na sądy. Oczywiście, dążono do przedstawienia tych sądów w jak najgorszym świetle - opisał Onyszczuk.

Przeszukania w domach byłych doradców Beaty Szydło

Prokuratura prowadzi także przeszukania w związku ze sprawą. TV Republika podała, że agenci CBA weszli do domów Piotra Matczuka i Anny Plakwicz. To byli PR-owcy Beaty Szydło, a także założyciele spółki Sovere, która odpowiadała za kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy".

- Rozumiem, że czasami budzi to pewne wątpliwości, że pewne czynności dokonuje się po iluś tam latach od zdarzenia, ale prokurator zawsze musi zakładać, że pewien materiał dowodowy w sprawie może znajdować się jeszcze u osób, które są czy podejrzewanymi, czy występują w tej sprawie - przekonywał gość programu.

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Onyszczuk zastrzegł, że nie może powiedzieć, czy prokuratorzy wystąpią o wniosek o tymczasowy areszt dla zatrzymanych. Odparł też zarzut podnoszony przez żonę Macieja Świrskiego, że działania te to "represja za stawanie po stronie wolności słowa".

- Rozumiem, że pojawiają się różne głosy, ale (...) decyduje tutaj naprawdę czynnik dowodowy i decyzja prokuratora. I nikt nie patrzy tutaj na żadne inne proweniencje, które mogłyby dotyczyć czy działalności społecznej, czy politycznej. Liczy się kwestia i dobro postępowania - zapewnił.

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