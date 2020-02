Ojciec Stachowiaka: gdyby Igor był z nami, opowiedziałby o cierpieniu w torturach i bólu

Liczę, że wrócą czasy, kiedy obywatel będzie się czuł bezpiecznie, liczę na Małgorzatę Kidawę-Błońską - oświadczył na konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Maciej Stachowiak, ojciec zmarłego niemal cztery lata temu Igora Stachowiaka. - Igor zginął, ponieważ pomylono go z kimś innym, został poddany torturom na komisariacie, jednak częściową prawdę udało się ustalić dzięki niezależnym mediom, niezależnym sądom - dodał.

Maciej Stachowiak przyznał, że wraz ze śmiercią syna "stracił wszystko". Dodał, że ostatnie cztery lata spędził na sali sądowej, w prokuraturze, na rozmowach z dziennikarzami i prawnikami. - Wcześniej prowadziliśmy firmę, niestety, dzisiaj nie mamy już na to siły. Moja żona tę całą sytuację przypłaciła mocnym uszczerbkiem na zdrowiu - podkreślił. Zapowiedział, że będzie walczył o doprowadzenie sprawy śmierci syna do końca.

- To, co się wydarzyło, sprawiło, że nie mogłem spać, jeść, nie mogłem dać sobie rady z własnym życiem - mówił. - Stoję tu przed wami i chcę powiedzieć, że mój syn nie spadł z krzesła. To nie było przyczyną śmierci. Igora nie ma tu dzisiaj z nami, ale gdyby był, opowiedziałby wam o cierpieniu w torturach i bólu, które zadali mu policjanci, osoby, które mają wspierać człowieka i obywatela - oświadczył Stachowiak.