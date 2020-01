"Kolejny organ mówi nam: nie tą drogą, bo ta droga prowadzi donikąd"

Małecki: obserwujemy bezpardonowy, bezprecedensowy atak władz wykonawczej i ustawodawczej na sądowniczą

Małecki wyjaśniał, że "co innego jest być sędzią, a co innego jest być sądem". - To, z czym mamy obecnie do czynienia, i będzie to weryfikował niedługo Sąd Najwyższy, to jest kwestia tego, czy mamy do czynienia w Polsce z sądami, które są niezależne i niezawisłe - dodał. - Nawet jeżeli byśmy przyjęli, że Krajowa Rada Sądownictwa i pan prezydent powołują sędziów, którzy stają się sędziami w rozumieniu konstytucyjnym (…), to co innego jest mieć status sędziego, a co innego jest tworzyć niezależny sąd w rozumieniu konstytucyjnym i konwencyjnym - dodał Małecki.