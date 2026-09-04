"Cnoty to już raczej nie zachowaliśmy" . Plan na "odbicie" Trybunału

- Zrobimy to. Odzyskamy kontrolę nad Trybunałem - odgraża się jeden z członków rządowej koalicji.
Inny przyznaje, że będzie to "skomplikowana operacja" – prawna i polityczna. W tle trwa bowiem kolejna odsłona sporu między sejmową większością a opozycją.
Kluczem do tej operacji ma być Maciej Berek, właśnie wybrany na sędziego Trybunału. Człowiek nazywany "prawą ręką" Donalda Tuska, który został rzucony na nowy dla niego odcinek. To zabieg, który - jak słyszymy - został zaplanowany z dużą drobiazgowością i jasnym celem.
Pozostało 89% artykułu