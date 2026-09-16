Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy Maciej Berek spełnia wymogi sędziego Trybunału Konstytucyjnego? "To nie jest tak, że tej ciszy nie zauważyłem"

|
pap_20260903_0AM
Pytanie o Macieja Berka i długa pauza Piotra Zgorzelskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zagłosowałem na pana sędziego Berka dlatego, że zapewniał nas, że ma plan na to, aby Trybunał Konstytucyjny przywrócić obywatelom - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że w głosie Zgorzelskiego słychać zawahanie. Zgorzelski mówił też o aferze Zondacrypto i karierze Karola Nawrockiego.

Maciej Berek - były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - został na początku września wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W środę powinna rozpocząć się kadencja Berka, jednak nie został do tej pory zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania. Część polityków, w tym kancelaria prezydenta, zgłasza wątpliwości co do jego kandydatury.

Zgorzelski: to jest stawka, o którą warto się bić

O to, czy Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi sędziego Trybunału, zapytany został w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Zagłosowałem na pana sędziego Berka dlatego, że na posiedzeniu klubu parlamentarnego zapewniał nas, że ma plan na to, aby Trybunał Konstytucyjny przywrócić obywatelom - odparł.

Odpowiedź nie padła jednak od razu. - Nie jest tak, że nie zauważyłem takiej trzysekundowej ciszy po moim pytaniu - zwrócił uwagę prowadzący program Konrad Piasecki.

Zgorzelski przekonywał, że czeka, "aby pan sędzia Berek, wraz z sędziami, którzy zostali wybrani przez większość parlamentarną, przywrócił Trybunał Konstytucyjny obywatelom". - To jest stawka, o którą warto się bić - powiedział.

Dopytywany, czy Berek posiada odpowiednie uprawienia, Zgorzelski odpowiedział: - Jeżeli pan przedtem minister, a teraz sędzia Berek mówi, że spełnia kryteria, dlatego że posiada odpowiednie zaświadczenia i opinie wystawione przez korporacje radców prawnych, to dla mnie jest to bardziej wiążące niż to, co wygadują politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Ponowne ślubowanie w Sali Kolumnowej?

Czy Zgorzelski zna kulisy planu Berka na Trybunał? - Moim zdaniem są prowadzone rozmowy z sędziami, którzy wykazują się większą przyzwoitością niż lojalnością wobec Święczkowskiego - powiedział.

- Bo dlaczego mają być wobec niego lojalni? - pytał. Jak ocenił, takich sędziów w Trybunale jest już "prawdopodobnie większość" lub "jest kwestią czasu", aby tak się stało. - Takie mam informacje i to uważam byłoby najprostsze - ocenił.

Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił Berka na ślubowanie. Czy w takim przypadku czeka nas kolejne ślubowanie w Sali Kolumnowej?

- Nie, na razie nie mówmy o tym, co będzie - odparł Zgorzelski. Przypomniał, że sędzia Patyra na zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim czekał kilka tygodni, więc "dajmy miesiąc". - Potem prawdopodobnie, idąc szlakiem profesora Patyry, sędzia Berek wystąpi być może do prezydenta i zgłosi swoją gotowość do złożenia ślubowania - ocenił. - Może prezydent potrzebuje takich pieszczot politycznych - dodał.

- Cała ta operacja jest warta tego, aby, powtórzę to już chyba po raz trzeci, Trybunał przywrócić obywatelom - podkreślił Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu postawił jednak pewne granice. - Jeżeli by się miało okazać, że ten Trybunał trzeba brać siłą, to nie wiem, czy to jest najlepszy scenariusz - mówił.

Zgorzelski: to odróżnia Nawrockiego od dotychczasowych prezydentów

Zgorzelski odniósł się też do postawy Karola Nawrockiego. Jak ocenił, "tak naprawdę rozpoczęła się kampania wyborcza". - Miałem wrażenie, słuchając na Westerplatte prezydenta Nawrockiego, że ona się właśnie rozpoczyna 1 września i chyba się za bardzo nie pomyliłem - powiedział.

Wskazał w tym kontekście, co uważa za "zasadniczą różnicę" między Nawrockim a byłymi głowami państwa.

Dotychczasowi prezydenci swoje prezydentury uznawali za ukoronowanie kariery i jej lekki koniec. Tymczasem uważam, że Karol Nawrocki - zupełnie odwrotnie. On swoją prezydenturę uznaje za początek kariery politycznej, a także ma ogromne ambicje stania się liderem czy też patronem obozu, jak to nazywają, patriotycznego
Piotr Zgorzelski

Sakiewicz to "pan X". Zgorzelski o powiązaniach PiS z Zondacrypto

Piotr Zgorzelski komentował również najnowsze doniesienia w sprawie afery Zondacrypto. Z ustaleń reporterów "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski wynika, że to prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz był człowiekiem, o którym Kral mówił, że obiecywał mu ułaskawienie od Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta nazwał rzekomą obietnicę "bujdą na resorach".

- Zgadzam się z jego stwierdzeniem, że do zeznań pana Krala trzeba podchodzić bardzo krytycznie, ale oczywiście nie wykluczałbym, że taka rozmowa miała miejsce - odparł Zgorzelski. - Bo dlaczego miałaby nie mieć? - pytał. - Pamiętajmy, że to były środowiska bardzo mocno ze sobą zblatowane, więc tego typu rozmowy także mogły mieć miejsce - ocenił.

Konrad Piasecki zwrócił przy tym uwagę, że jak dotąd afera Zondacrypto "koalicję rządzącą w cudowny sposób omija". - Nic jeszcze nie jest wykluczone, nic nie jest zamknięte, ale póki co to z pewnością jest to afera, która dotyka prawą stronę sceny politycznej - odparł Zgorzelski. 

Jak dodał, "nie słyszał", aby Przemysław Kral próbował dotrzeć do polityków obozu rządzącego.

OGLĄDAJ: Piotr Zgorzelski
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Piotr ZgorzelskiMaciej BerekTrybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiZondacrypto
Czytaj także:
Lej kondensacyjny w Klimontowie
"Niezła zdobycz". Lej kondensacyjny nad Ziemią Świętokrzyską
METEO
Karambol na Moście Łazienkowskim
Pięć aut zderzyło się na Moście Łazienkowskim. Duży korek
WARSZAWA
Peron na stacji Katowice-Ligota - zdjęcie ilustracyjne
Awaria zasilania urządzeń sterujących koleją. Opóźnienia pociągów
Katowice
imageTitle
Wrócił dwa tygodnie po operacji. "Silny obojczyk, mocna głowa"
EUROSPORT
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Orlen poszukuje nowych kierunków. "Sytuacja jest superpoważna"
BIZNES
58 min
Marcin Horała
Horała na złość Kaczyńskiemu? "Nadszedł czas zemsty, niektórzy będą musieli zagryźć zęby"
Podcast polityczny
Zbigniew Kuźmiuk
Drugie podejście do opodatkowania koncernów paliwowych. Kuźmiuk: klasyczny szantaż
BIZNES
Góra Fudżi w Japonii
Będą nowe zasady dla wspinających się na Fudżi poza sezonem
METEO
Marcin Kierwiński
Tak wyglądają wzmocnione posterunki. Kierwiński pokazał zdjęcie
Polska
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Obajtek komentuje śledztwo "Financial Times": czekam spokojnie
BIZNES
Otolaryngolog usunął muchę z ucha pięciolatka
Coś dostało się do ucha pięciolatka. W nocy trafił na SOR
Olsztyn
Harry i Meghan w australijskim Melbourne
Książę Harry przenosi dzieci do innej szkoły po dwóch dniach. Wskazano powód
Świat
imageTitle
Wchodzi i zawsze wnosi jakość. Mocna postać kadry siatkarzy
EUROSPORT
imageTitle
Argentyna godnie pożegna Messiego
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali 46-latka
Jechał po pijaku, prawa jazdy już nie odzyska, ale jeździ dalej. Sąd wciąż łaskawy
WARSZAWA
Wyciek danych medycznych 19 milionów Polaków ujawnił słabości systemu. Recepty brak
SMS-y do pacjentów, chaos informacyjny. "Widzimy, że to nie działa"
Agata Listoś-Kostrzewa
Dziecko na kolanach kierowcy
Dziecko na kolanach kierowcy. Jedną ręką prowadził, w drugiej miał telefon
Poznań
Impreza Zondacrypto. Na jednym zdjęciu Guido Buehler, Michał Moskal, Tomasz Sakiewicz i Karol Nawrocki
Dowody na kontakty z Kralem Sakiewicz ujawnił sam
Jakub Sobieniowski
Opady na radarze
Deszczowa strefa przejdzie nad Polską. Może spaść też grad
METEO
Katastrofa śmigłowca Los Angeles
Wypadek i katastrofa. Nie żyją członkowie ekipy telewizyjnej
Świat
imageTitle
Dwóch biegaczy zmarło podczas największego półmaratonu na świecie
EUROSPORT
rzeszow jasionka lotnisko shutterstock_2229089563
Alert RCB, dwa lotniska były zamknięte
Polska
Zderzenie z łosiem na A2
Zderzenie z łosiem na autostradzie
WARSZAWA
Andrzej Domański, Tomasz Siemoniak
Najnowsze dane o polskim budżecie. Tyle brakuje w państwowej kasie
BIZNES
dron noc
Nocna akcja wojska przy dronie na plaży
Polska
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie. Wysokość wygranej osiąga kolejny pułap
BIZNES
Pochmurno, burze
IMGW ostrzega. Tutaj pojawią się burze
METEO
Downing Street siedziba rządu shutterstock_524864704
"Tej fali nic nie zawróci". Czy Wielka Brytania przestanie istnieć?
Jakub Loska
imageTitle
Wielkie wyróżnienie dla Anastazji Kuś
EUROSPORT
imageTitle
Leon dał sygnał do ataku. "Chciałem wejść z dużą energią"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica