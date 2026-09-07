Polska Maciej Berek spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym. Chodzi o "pomyłkę" w głosowaniu Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Berek w sprawie ślubowania: czekam na 15-16 września, zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Sejm zagłosował w piątek za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którego zgłosili posłowie klubu KO. Mimo wcześniejszych zapowiedzi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zagłosował przeciwko kandydaturze byłego ministra. Tłumaczył później, że się pomylił.

W poniedziałek zaprosił w tej sprawie Berka na spotkanie. - Wypiliśmy kawę z panem marszałkiem, porozmawialiśmy o piątkowym dniu, który był dniem pełnym emocji i niełatwego posiedzenia, jak państwo widzieli. I o tym incydencie związanym z głosowaniem - przekazał po spotkaniu dziennikarzom Berek.

- Pan marszałek złożył oświadczenie wyjaśniające, że się pomylił w głosowaniu, ale uznał, że będzie miłym gestem, jeśli mi to bezpośrednio powie - tłumaczył.

Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim

Berek pytany był również, czy spodziewa się, że zostanie zaproszony na przyjęcie ślubowania w obecności Karola Nawrockiego. Jak wskazał, "kadencja jego jako sędziego, zgodnie z terminami, które są wyznaczone, rozpoczyna się 16 września". - Czekam do 16 września, zobaczymy, co się wtedy zadzieje, i zobaczymy, co prezydent będzie w tej sprawie robił - zapowiedział.

- Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało i żadnych scenariuszy przyszłościowych malować tutaj nie będę - powiedział. Dodał, że Kancelaria Prezydenta nie kontaktowała się z nim do tej pory w tej sprawie.

Zapytany, co według niego powinno się teraz wydarzyć, były minister ocenił, że "to, co się powinno wydarzyć". - Tak samo jak w sprawie pozostałych czterech sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, a nie zostali zaproszeni - powiedział Berek.

- Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, tak brzmi zapis konstytucji - zaznaczył.

Czarzasty o decyzji Nawrockiego. "Wszystkiego można się po nim spodziewać"

O kulisy spotkania pytany był na sejmowych korytarzach sam Czarzasty. - Panu ministrowi Berkowi pogratulowałem wyboru, co, jak wiecie, musiało nastąpić i powinno nastąpić po tym, co się działo na sali sejmowej - odpowiedział krótko marszałek.

Pytany, czy spodziewa się, że Nawrocki zaprosi Berka na ślubowanie, Czarzasty odpowiedział:- Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, można po nim się wszystkiego spodziewać. I tego, że go zatwierdzi, i tego, że go nie zatwierdzi.

- Myślę, że to zależy od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, od nastroju; to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta - ironizował marszałek Sejmu.

Odniósł się też do samej kandydatury Berka. - Wybieramy wybitnych ludzi do Trybunału Konstytucyjnego, wybitnych prawników. Nawet jeżeli są zarzuty albo uwagi merytoryczne co do polityczności pana Berka, to proszę zauważyć, że nikt nie podniósł sprawy nieprzygotowania go do pełnienia tej funkcji - ocenił.