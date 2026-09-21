Polska Maciej Berek zwrócił się do prezydenta. "Proszę o wskazanie miejsca i daty" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Maciej Berek zaapelował do Karola Nawrockiego o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Maciej Berek będzie w poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Zapraszamy od godz. 19.30.

W ubiegłą środę rozpoczęła się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie został on jednak jeszcze zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie.

W poniedziałek Berek zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego. Jak napisał na X, złożył pismo do prezydenta "z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania".

Berek podkreślił, że na sędziego TK został wybrany 4 września, a jego kadencja miała rozpocząć się w minionym tygodniu. Ustawa o statusie sędziów TK - dodał - nakłada na niego obowiązek złożenia ślubowania.

Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem.



Co więcej, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutku w postaci… pic.twitter.com/b38pqY3wlx — Maciej Berek (@MaciejBerek) September 21, 2026 Rozwiń Źródło: X/Maciej Berek

Opozycja i prezydent kwestionują kandydaturę Berka

Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej pełnił on funkcję ministra ds. wdrażania polityki rządu.

Jeszcze przed decyzją Sejmu wątpliwości co do jego kandydatury zgłaszała opozycja i kancelaria prezydenta. Chodzi o spełnienie przez niego warunku dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym. Jednocześnie w związku z zajmowanym przez Berka stanowiskiem pojawiały się głosy o upolitycznieniu Trybunału.

W odpowiedzi Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Wynika z niego, że w 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej ma uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Już po wyborze Berka na sędziego TK kancelaria prezydenta skierowała do Sejmu pismo, w którym domaga się "wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie jego kandydatury". Szef kancelarii Zbigniew Bogucki ocenił, że "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego".

Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne - oświadczył w zeszłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Kancelaria Sejmu odpowiada na zarzuty

W odpowiedzi na pisma z Pałacu Prezydenckiego szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach". Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał zaś, że kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z ośrodkiem prezydenckim.

W poniedziałek Siwiec zadeklarował w TVN24, że dokumenty potwierdzające staż Berka Sejm wykorzystał podczas procedowania jego kandydatury. Jak dodał, "nie ma czegoś takiego, jak zestaw dokumentów, który przedstawia kandydat". - Kandydat przychodzi na komisję i mówi: to, to, to, według kryteriów, które są zapisane w prawie. Jeżeli komisja uważa, że to jest wystarczające, to mówi "okej". Jeżeli uważa, że to jest niewystarczające, to głosuje przeciwko. I taka procedura się odbyła - podsumował Siwiec.