Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Macedonii Północnej

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zaprzeczył, by niemiecki rząd był gotowy do przyjęcia dwóch tysięcy migrantów znajdujących się przy granicy polsko-białoruskiej. Rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki przekazała wcześniej, że prezydent Białorusi zaproponował kanclerz Niemiec Angeli Merkel utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla migrantów. - Bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych pięciu tysięcy do ojczyzny - mówiła.