Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozłam w PiS

Jarosław Kaczyński "bardzo niezadowolony" ze słów Jacka Kurskiego. "Ma być rozmowa i zakaz"

|
Jacek Kurski Jarosław Kaczyński Rafał Bochenek
Bartłomiej Ślak: ma być nałożony zakaz na wypowiedzi medialne dla Jacka Kurskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Jarosław Kaczyński jest bardzo niezadowolony ze słów Jacka Kurskiego o Mateuszu Morawieckim - wynika z informacji naszych dziennikarzy, które przekazali w programie "W kuluarach". - Ma być rozmowa i ma być nałożony zakaz dla Kurskiego na wypowiedzi medialne - powiedział Bartłomiej Ślak.

Polityk PiS i były prezes propagandowej TVP Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano zbliżonej do PiS TVRepublika, gdzie krytykował i atakował ludzi z frakcji Mateusza Morawieckiego, w tym także samego byłego premiera. Mówił między innymi, że Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS".

Kurski krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".

Ma być zakaz dla Kurskiego

Maciej Warsiński mówił "W kuluarach", że wielu polityków na Nowogrodzkiej było zdziwionych pojawieniem się Jacka Kurskiego w telewizji Republika.

- Podzwoniliśmy trochę przed programem. Okazało się, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński jest bardzo niezadowolony z występu Jacka Kurskiego w telewizji związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Ma być rozmowa i ma być nałożony zakaz dla Jacka Kurskiego na wypowiedzi medialne - przekazał Bartłomiej Ślak.

Ślak dodał, że nie jest tak, że absolutnie nikt nie wiedział o planowanym występie Kurskiego. Miał o tym wiedzieć między innymi Jacek Sasin - czyli polityk uznawany za członka frakcji "maślarzy", przeciwnych byłemu premierowi, a także inny "maślarz" - Patryk Jaki.

Kurski "nie pełni żadnej funkcji"? "Między bajki"

Jan Piotrowski przytoczył wpis senatora PiS Stanisława Karczewskiego, który komentował słowa Jacka Kurskiego.

"Od rana odbieram liczne telefony i SMS-y od wyborców PiS. Po butnym, chamskim, agresywnym występie Jacka Kurskiego w telewizji Republika są wściekli. Jacek Kurski nie jest parlamentarzystą PiS, nie pełni w naszej partii żadnej funkcji. Nie powinien w taki sposób zabierać głosu. Szkodzi nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale całej prawej stronie polskiej sceny politycznej" - napisał były marszałek Senatu.

Maciej Warsiński sprezycował, że stwierdzenie o tym, jakoby Kurski "nie pełnił żadnej funkcji w PiS", można włożyć "między bajki".

OGLĄDAJ: "Morawiecki może zakulisowo rozmawiać z Kosiniakiem-Kamyszem"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJacek KurskiJarosław KaczyńskiStanisław Karczewski
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Niespodziewany triumfator w Estoril. Zdobył pierwszy tytuł w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Polscy żużlowcy oblali próbę generalną
EUROSPORT
imageTitle
Biała Gwiazda z przytupem wróciła do ekstraklasy
EUROSPORT
imageTitle
Rajd Polski dla Fina. Matulka i Marczyk na podium
EUROSPORT
Francja walczy z pożarami
Francja walczy w pożarami. "Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi"
METEO
Ewakuacja aquaparku w Redzie
Kilkaset osób ewakuowanych z aquaparku
Trójmiasto
Bassin Arcachon
"Po raz pierwszy w życiu widzę czarny alarm"
METEO
imageTitle
Rekord za rekordem w Tour de France 2026. Najszybsza edycja w historii
EUROSPORT
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Burze, noc
Tu noc może być groźna. Są ostrzeżenia
METEO
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę pod Płońskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek przy wyprzedzaniu. Trzy osoby w ciężkim stanie, wśród nich dziecko
Kraków
Jacek Kurski
Rzecznik dyscyplinarny PiS: to stwierdzenie Kurskiego nie powinno było paść
Fakty po Faktach
imageTitle
Falstart Widzewa. Głośne transfery na nic
EUROSPORT
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Jego historia poruszyła serca ludzi z całego świata, teraz ma powód do świętowania
METEO
imageTitle
Kolejny triumf Pogaczara. Dogonił rekordzistów
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski jak Baranowski. Świetny dzień polskiego snookera
EUROSPORT
Berlin policja wrak auta
Domniemany sprawca ataku w Berlinie zastrzelony
Świat
Pożary w Hiszpanii
"Jesteśmy całkowicie otoczeni". Papież prosi o modlitwę
METEO
imageTitle
Gol sezonu na inaugurację. Bramkarz nawet nie drgnął
EUROSPORT
Opady w poniedziałek
Tak będzie wędrować strefa opadów
METEO
imageTitle
Idzie młodość. Historyczne zwycięstwo 18-latki w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata doczekał się pierwszej wygranej w sezonie
EUROSPORT
Jacek Kurski
"Będzie wojna". Burza po słowach Kurskiego, jest reakcja
Polska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przed kościołem św. Marii w Berlinie
Kanclerz Niemiec zabrał głos po ataku w Berlinie
Świat
imageTitle
Auto stanęło w płomieniach na Rajdzie Polski. Załoga w szpitalu
EUROSPORT
imageTitle
Katastrofalny błąd bramkarza. Raków już się nie podniósł
EUROSPORT
Studzienka, z której dochodzi szczekanie
Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę
METEO
imageTitle
Drugi tytuł Turczynek w Lidze Narodów siatkarek
EUROSPORT
W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Kilka aut zderzyło się na S2. Trasa zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz Polski awansował do English Open. Kowalski pójdzie jego śladem?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica