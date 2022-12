Uszkodzony gazociąg w Łupowie. Awaria usunięta, ale część mieszkańców wciąż bez gazu

Dziura w rurociągu

Ewakuacja i zamknięte drogi

PSG: awaria została usunięta, trwa przywracanie dostaw gazu

"Obecnie bez gazu pozostaje ok. 15 tys. odbiorców. Na miejscu, we wszystkich wymienionych gminach, są obecni pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa z Grupy ORLEN, którzy prowadzą działania związane bezpośrednio z przywróceniem dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Ponieważ tempo prac będzie zależne od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu, Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie dostępu do tych lokali" - czytamy w komunikacie.