Mieszka w Anglii. W Polsce po pijanemu jechała lewą stroną ulicy

Policjanci zatrzymali auto do kontroli drogowej. Kierująca fordem focusem 42-latka z powiatu łukowskiego tłumaczyła funkcjonariuszom, że jej jazda wynika z tego, że od wielu lat mieszka w Anglii i przyzwyczaiła się do ruchu lewostronnego. Do Polski przyjechała zaledwie kilka dni temu do rodziny w odwiedziny i w rodzimym kraju często zapomina o obowiązujących przepisach drogowych. Na dowód swoich słów kierująca pokazała policjantom wydane w Wielkiej Brytanii prawo jazdy.