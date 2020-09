Łukasz Zbonikowski odwołany. Były poseł PiS był prezesem spółki przez tydzień

Łukasz Zbonikowski został powołany na prezesa Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie z końcem sierpnia. WZI zajmują się remontem, modernizacją i produkcją sprzętu wojskowego, głównie dla wojsk lądowych. W 2019 r. miały blisko 30 mln złotych przychodów i niemal 3 miliony złotych zysku. Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Oskarżenia o nepotyzm

Powołanie Zbonikowskiego na prezesa państwowej firmy wywołało oburzenie części mediów oraz polityków opozycji. Zbiegło się w czasie z powołaniem do rady nadzorczej PKP Cargo stryja prezydenta Andrzeja Dudy Antoniego Dudy, który nie miał wcześniej żadnego doświadczenia związanego z koleją oraz powołaniem na prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu Kamili Andruszkiewicz, żony wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza. Kobieta w piątek zrezygnowała z funkcji po zarzutach o nepotyzm.

Sam Zbonikowski w mailu do "Gazety Wyborczej" tłumaczył swoją nominację w następujący sposób: "Ojciec był wojskowym, uzbrojeniowcem w pułku inżynieryjno-saperskim, a cały Włocławek żył wojskiem. Można powiedzieć, że wyssałem tematykę z mlekiem matki”.

Wszystkie winy posła PiS 17.09 | Teraz kłopoty posła PIS-u Łukasza Zbonikowskiego. Kiedyś głośno mówiło się o nim w kontekście afery na Cyprze, teraz przypomniała o nim jego żona. Kobieta doniosła na niego na policję i oskarżyła męża o pobicie i kradzież telefonu. Po tych doniesieniach partia mówi dość i zawiesza go w prawach członka, ale poseł nie poddaje się i w wyborach zamierza wystartować. Łukasz Frątczak tvn24

Sprawa o stosowanie przemocy domowej

Kłopoty Łukasza Zbonikowskiego zaczęły się we wrześniu 2015 r. Został wtedy zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, po doniesieniu do prokuratury, dotyczącym stosowania przemocy domowej. Mimo zawieszenia Zbonikowski nie zrezygnował z kandydowania i miesiąc później dostał się do Sejmu.