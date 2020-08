"Taka zmiana, taka rezygnacja, może doprowadzić do tragedii systemowej"

Rezygnacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego to ogromne zaskoczenie. Jestem zaniepokojony tym, co może się teraz dziać w ochronie zdrowia - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Przestrzegł, że "choroby nie czekają", więc w resorcie zdrowia "muszą zapaść bardzo szybko mądre decyzje zarówno osobowe, jak i organizacyjne".

Matyja: to ogromne zagrożenie

- Ta decyzja pana profesora Szumowskiego jest nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla całego środowiska medyków, a także pacjentów, ogromnym zaskoczeniem. W tak trudnym okresie, w którym się znajdujemy, doszło do rezygnacji, a tak naprawdę nie znamy powodu - wskazywał.

Dodał, że "jest zaniepokojony sytuacją, która się może teraz zdarzyć w ochronie zdrowia". - Rezygnacja ministra i kluczowego wiceministra może doprowadzić do całkowitej deorganizacji pracy - stwierdził Matyja.

W jego ocenie dymisje w resorcie zdrowia "to ogromne zagrożenie" dla "bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też ekonomicznego". - W ostatnich dniach pandemia przybrała na sile, mamy rekordowo dużo zachorowań. Jeśli nie utrzymamy epidemii w ryzach, to raz kolejny może dojść do lockdownu - ostrzegał.