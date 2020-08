Łukasz Szumowski, jak i jego najbliższy współpracownik, minister Janusz Cieszyński po prostu uciekają, żeby nie ponosić odpowiedzialności politycznej, ale mam nadzieję, że poniosą odpowiedzialność prawnokarną, jeśli prokuratura uzna, że są do tego podstawy - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jak stwierdził, dymisja ministra zdrowia "ma drugie dno".

Minister zdrowia Łukasz Szumowski złożył we wtorek rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Jego odejście z resortu komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jak stwierdził, "ta dymisja ma drugie dno".

- Pokazaliśmy te patologie, to wszystko, co działo się w czasach walki z pandemią, a co nie było rzeczą godną pochwały. Bo naszym zdaniem absolutnym nadużyciem prawa, rzeczą niedopuszczalną, były zakupy maseczek od kolegów, potem zakupy respiratorów od handlarza bronią, wydatkowanie setek milionów złotych w sposób absolutnie niedopuszczalny, podpisywanie umów i przelewanie pieniędzy niemal z minuty na minutę. Za to wszytko politycznie odpowiada minister Łukasz Szumowski - mówił.

- Łukasz Szumowski, jak i jego najbliższy współpracownik, minister (Janusz - red.) Cieszyński po prostu uciekają, żeby nie ponosić odpowiedzialności politycznej, ale mam nadzieję, że poniosą odpowiedzialność prawnokarną, jeśli prokuratura uzna, że są do tego podstawy - mówił, nawiązując do tego, że dzień wcześniej rezygnację złożył zastępca Szumowskiego, Janusz Cieszyński.

- Na pewno jest jakieś drugie dno. Myślę, że to mogą być niejasności i te zarzuty, które formułowaliśmy w stosunku do zakupów, które nadzorował pan minister Cieszyński, a za którą polityczną odpowiedzialność ponosi pan minister Szumowski - dodał.

Budka: dymisja Szumowskiego ma drugie dno TVN24

"Albo okręt tonie, a on sam chce się ratować, albo on sam tonie i nie chce obciążać obozu władzy"

Budka odniósł się także do słów Szumowskiego sprzed kilkunastu dni z programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce, jakie wówczas wypowiedział na temat swojej ewentualnej dymisji. - W takiej sytuacji, jaką mamy, nie można w ogóle rozmawiać o opuszczeniu okrętu. Ja akurat jestem żeglarzem i sternikiem, i wiem że takich rzeczy się nie robi - mówił.

- Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego dzisiaj ucieka z tego okrętu? Albo okręt tonie, a on sam chce się ratować, albo on sam tonie i nie chce obciążać obozu władzy - stwierdził przewodniczący PO.

- Jeżeli (Szumowski - red.) był taki świetny, jeżeli był taki dobry, to po prostu nie ma innego uzasadnienia niż to, że po prostu w najbliższych dniach zbiorą się nad nim ciemne chmury. W przeciwieństwie do polityków PiS-u, negatywnie oceniam przyjętą strategię walki z pandemią. Podzielam tutaj zdanie pana posła Andrzeja Sośnierza, posła Zjednoczonej Prawicy i Porozumienia, który od samego początku wskazywał na błędy i chaos w działaniach ministra Szumowskiego - dodał.

Jak mówił Budka, "nie jest bohaterstwem to, że ktoś ma podkrążone oczy i robi zmęczoną minę, tylko efekty działań".

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24