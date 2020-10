Łukasz Szumowski z objawami zakażenia koronawirusem. Rzecznik rządu: są dwie opcje

Najprawdopodobniej pan minister Szumowski miał za pierwszym razem fałszywie pozytywny wynik. To znaczy miał informację, że jest chory, a później przy ponownym teście okazało się, że nie jest chory. Miał prawo myśleć, że zachorował, a później rzeczywiście zachorował - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się do stanu zdrowia byłego ministra zdrowia. Wskazał, że drugą opcją, mniej według niego prawdopodobną, jest ponowne zachorowanie byłego ministra zdrowia na COVID-19.

Dziennikarze "Faktów" TVN potwierdzili, że były minister zdrowia Łukasz Szumowski ma objawy SARS-CoV-2 i trafił do szpitala. Reporterka TVN24 dowiedziała się, że Szumowski ma problemy z oddychaniem, duszności. Objawy są na tyle poważne, że były minister wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej.

- Nie rozmawiałem z panem ministrem Szumowskim, natomiast z tych informacji, które posiadam to najprawdopodobniej pan minister Szumowski miał za pierwszym razem fałszywie pozytywny wynik, tak się czasami zdarza. To znaczy miał informację, że jest chory, a później przy ponownym teście okazało się, że nie jest chory, miał prawo myśleć, że zachorował, a później rzeczywiście zachorował - tłumaczył w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller.

Premier na kwarantannie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że w związku z kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem udaje się na kwarantannę. Chodzi o zakażonego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Dodał, że rząd pracuje normalnie i jest w stałym kontakcie ze współpracownikami i służbami. Jeszcze tego samego dnia Piotr Mueller poinformował, że wynik testu premiera na obecność wirusa jest ujemny.

- Myślę, że to jeszcze kwestia jakiegoś czasu, zanim pan premier wyjdzie (z kwarantanny - red.). Ostatni kontakt z osobą zakażoną był w piątek - dodał.

- Siłą rzeczy zaprzysiężenie nie będzie możliwe w tym tygodniu. Z tego co wiem, pan minister czuje się dobrze - przekazał. - Jest szansa, że w perspektywie kilku dni pan minister zakończy izolację - powiedział. Jak stwierdził, jest realne, że jego zaprzysiężenie odbędzie się w związku z tym w następnym tygodniu.

Mueller: sytuacja jest pod kontrolą

Rzecznik rządu mówił również o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. - Jeżeli chodzi o możliwości opieki nad osobami, które wymagają hospitalizacji czy pomocy respiratorów, to sytuacja jest pod kontrolą, natomiast nie możemy jej lekceważyć - powiedział.

Jak mówił, "kilkadziesiąt procent" z ogólnej liczby dostępnych w skali kraju respiratorów jest wolnych. Na uwagę, że problemem nie jest sama liczba dostępnego sprzętu, a brak personelu medycznego potrzebnego do jego obsługi, odparł: - Dlatego w zeszłym tygodniu pan minister Niedzielski znowelizował rozporządzenie dotyczące warunków korzystania i pomocy w tym zakresie pacjentom.

- Dzięki temu można było uruchomić rezerwy w postaci osób, które teraz się doszkoliły do kwestii (obsługi - red.) respiratorów lub jeszcze nie uzyskały takich uprawnień, ale już posiadają takie umiejętności - tłumaczył.

"Faktycznie liczba osób, które zachorowały jest duża"

Pytany, czy siła i dynamika drugiej fali pandemii COVID-19 zaskoczyły rządzących, powiedział, że "patrząc na dane, które są globalne plus dane z Polski, faktycznie liczba osób, które zachorowały jest duża".

Natomiast, jak dodał, to "jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższych dniach pokaże, czy to jest sytuacja, która wymaga dużo dalej idących kroków niż dotychczas".

Na uwagę prowadzącego, że ma wrażenie, że rządzący zajmując się negocjacjami koalicyjnymi przespali skok zachorowań, Mueller powiedział, że "to jest nieuczciwa ocena, ponieważ w tym samym czasie odbywały się posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i funkcjonowały zespoły koordynujące u wojewodów i w szpitalach".

- Rozumiem, że w pewnym momencie uwaga opinii publicznej była skupiona na tym, co się dzieje w koalicji rządzącej, ale równolegle do tego przecież państwo działa – podkreślił rzecznik rządu.

Będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej?

Pytany, czy jest przekonany, że ogłoszenie całej Polski strefą żółtą dopiero po przekroczeniu trzech tysięcy zachorowań dziennie to nie był błąd, Mueller powiedział, że "od samego początku największym wyzwaniem jest równoważenie tych dwóch szal, czyli szali nazwijmy to lockdownu i obostrzeń, z drugiej strony tego, w jaki sposób powinna funkcjonować gospodarka i w jaki sposób powinno się ratować ludzkie zdrowie".

- W związku z tym mamy dwie skrajności do wyboru – obostrzenia mocne, zamknięcie kraju, albo z drugiej strony to, co na przykład proponuje Konfederacja, udawanie, że koronawirusa nie ma – dodał.