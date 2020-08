Ze społecznego punktu widzenia to jest bardzo zły moment na dymisję - mówił w "Tak jest" doktor Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. - Minister zwyczajnie się czegoś wystraszył i uciekł - uważa poseł Bartosz Arłukowicz. Goście TVN24 komentowali rezygnację Łukasza Szumowskiego z funkcji ministra zdrowia.

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że składa rezygnację. Zastrzegł, że pozostaje posłem, chce też wrócić do wykonywania zawodu lekarza. Dzień wcześniej ze stanowiska zrezygnował wiceminister Janusz Cieszyński.

Dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i jeden z przedstawicieli Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, odniósł się w "Tak jest" w TVN24 do decyzji ministra. To właśnie Szumowski w lutym 2018 roku ogłosił osiągnięcie porozumienia między rezydentami a ministerstwem.

- Ze społecznego punktu widzenia to jest bardzo zły moment na dymisję ministra zdrowia - powiedział Jankowski. - My dziś czujemy się tak jak pasażerowie autobusu. Autobus stanął na przystanku. Kierowca wysiadł i nie wiemy, czy pojedziemy dalej i w którą stronę będziemy jechać - przyznał.

Dr Jankowski mówił, że w tej sytuacji jest "obawa i niepewność, co do tego, jak będzie wyglądało wdrożenie się nowego ministra" zdrowia. - Moment jest rzeczywiście trudny: za chwilę ruszają szkoły, jesteśmy w przededniu sezonu grypowego i nałożenia się go na pandemię - zwrócił uwagę.