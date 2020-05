Szumowski: Nie miałem konfliktu interesów. Jako minister nie posiadałem żadnych akcji

Mam nadzieję, że prokuratura odzyska te pieniądze - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski, który na konferencji mówił między innymi o zakupie przez resort niespełniających norm maseczek za pięć milionów złotych. Odniósł się także do doniesień medialnych, według których był udziałowcem dwóch spółek jego brata, a jedna ze spółek otrzymywała dofinansowanie.

Do tej pory w Polsce stwierdzono infekcję u ponad 19 tysięcy osób, spośród których 941 zmarło. We wtorek rano poinformowano o kolejnych 195 przypadkach.

"Cała Europa, nie tylko Polska została naciągnięta"

Szumowski pytany był na konferencji o to, dlaczego maseczki nie zostały sprawdzone przed ich opłaceniem. - Nie pamiętam w historii, by szpital kupując tego typu sprzęt wykonywał specjalistyczne testy laboratoryjne. Żaden minister w krajach Unii Europejskiej tego nie robił. Polska pierwsza to zrobiła, przetestowała nie tylko ministerialne maseczki, ale te które były dostępne na rynku. Okazało się niestety, że te trefne maseczki trafiły do podmiotów, które chciały pomagać ludziom - odpowiedział.