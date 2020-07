Szumowski: Spokojnie można pójść zagłosować. Bez obawy, że gdzieś ten wirus wokół nas krąży

- Patrząc na te wyniki, na tę sytuację epidemiczną, na te promile tak naprawdę, a nie procenty, to myślę, że naprawdę można spokojnie pójść zagłosować, bez obawy, że gdzieś ten wirus wokół nas krąży - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do bezpieczeństwa w trakcie oddawania głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Szef resortu zdrowia uważa, że "epidemia w Polsce jest w stanie zwijającym się, wygaszającym". Jego zdaniem świadczą o tym chociażby wyniki badań przesiewowych u osób wyjeżdżających do sanatoriów. Odsetek chorych w tej grupie wynosi poniżej 1,7 promila. - To są drobne promile aktywnego wirusa - zauważył. Jednocześnie dodał, że chociaż epidemia pozytywnie zaskakuje, to nie zwalnia nas to "z pewnej pokory" i zachowania zdrowego rozsądku.

- Musimy cały czas pamiętać o tym, że jak idziemy do sklepu, do autobusu, zakładajmy maseczkę. Jeśli wchodzimy gdzieś do przestrzeni zamkniętej, zakładajmy maseczkę. Najlepiej pokazują to wyniki epidemiczne po pierwszej turze wyborów, gdzie frekwencja była wyjątkowo duża, a nie odnotowaliśmy wzrostu zachorowań. Dlatego że Polacy zachowali się bardzo rozsądnie, bardzo bezpiecznie, reżim sanitarny był zachowany, przewodniczący komisji tego pilnowali. Widać to było po tym, jak ludzie stali przed lokalami w kolejkach. Nie tłoczyli się. To jest dobre, odpowiedzialne i bezpieczne zachowanie - wskazywał.