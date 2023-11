Schreiber do Hołowni: przyniósł pan kulturę do Sejmu. Po zejściu z mównicy zawołał go Jarosław Kaczyński

Minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber (PiS) na mównicy sejmowej zauważył, że nowy marszałek izby Szymon Hołownia przyniósł do izby kulturę. Twierdził, że "to bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania", jednak ocenił, że "piękne słowa czasem rozmijają się trochę z czynami". Po zejściu z mównicy Schreiber rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Hołownia w tym czasie odpowiadał mu, że on sam "zawsze okazuje szacunek" politycznym oponentom.

Sejm wznowił dziś pierwsze posiedzenie. Przed rozpoczęciem pracy nad planowanymi punktami, zrodziła się dyskusja związana z projektem uchwały PiS w sprawie prac Parlamentu Europejskiego nad zmianami w traktatach.

W trakcie dyskusji o wyborze członków sejmowych komisji do głosu zgłosił się minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber.

- Myślę, że warto zacząć od podkreślenia czegoś, co jest też istotne, że pan marszałek jednak przyniósł do tej Izby, w przeciwieństwie do ostatnich ośmiu lat, które słyszeliśmy z lewej strony sali, w przeciwieństwie do tej agresji, pogardy, także chamstwa w stosunku do pani marszałek (Elżbiety Witek - red.), do prawej strony Izby i to nie tylko werbalnego, do okupacji Izby, do rzucania w naszego lidera bucikami, do śmiecenia na tej sali, przyniósł pan kulturę - powiedział.

Schreiber dodał, że "to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania". - I ja za to osobiście dziękuję - dodał.

- Jest tylko jedno "ale": że te piękne słowa czasem rozmijają się trochę z czynami. I to jest rzecz, o którą chciałem do pana marszałka zaapelować. Bardzo pięknie pan mówi o nowych standardach, ale pozbawienie największego klubu parlamentarnego stanowiska wicemarszałka wprawdzie jest nowym standardem, ale chyba nie takim, do którego byśmy chcieli nawiązywać - powiedział.

Schreiber nie zwrócił uwagi na to, że większość sejmowa odrzuciła kandydaturę piastującej poprzednio funkcję marszałka Sejmu Elżbiety Witek, która zdaniem opozycji między innymi łamała regulamin Sejmu, ale cały czas czeka miejsce na wicemarszałka Sejmu z PiS.

Minister wymieniał dalej, jakie projekty PiS chce przedstawić. - Mamy sprawę fundamentalną, mamy projekt, który dotyczy zmiany traktatów i który może być rozpatrywany w tej izbie także dzisiaj, biorąc pod uwagę, ile czasu zostało. Mamy ustawę o zerowym vacie na żywność, na którego przedłużenie na pewno czekają obywatele. Mamy ustawę o wakacjach kredytowych, która także jest przygotowana i na którą czekają obywatele - mówił.

- Panie marszałku, albo są to, chcemy w to wierzyć, nowe standardy, jeżeli pan to wszystko zrobi, to na pewno zyska pan także szacunek prawej strony sali, albo jest to tylko kontynuacja polityki TKM ("teraz, k... my" - red.) - zakończył.

Po wypowiedzi Schreiber zszedł z mównicy i podszedł do Jarosława Kaczyńskiego, który, gestyklując, zaczął do niego mówić. Mimo to, Hołownia także zwrócił się do ministra.

- Dziękuję panie ministrze, moja wiara jest niewzruszona i nic nią nie zachwieje. Dziękuję, że zechciał pan się tak zdyscyplinować czasowo, a mam nadzieję zasłużyć na pewnym etapie może naszej znajomości i współpracy na państwa szacunek, bo szacunek zawsze państwu okazuję - powiedział marszałek Sejmu.

