"Nasi wyborcy nie wybaczą nam, jeśli rzucimy koło ratunkowe PiS-owi"

Schreiber: mamy trochę problemów do rozwiązania

Łukasz Schreiber przyznał, że faktem jest, iż zdarzają się różnice w obozie Zjednoczonej Prawicy, której politycy mają "trochę problemów do rozwiązania". - Nie sądzę, żeby dzisiejsze wystąpienie pana (wice)premiera Jarosława Gowina miało zwiastować koniec koalicji czy rządu - dodał jednak.

- Faktem jest, że oczekiwalibyśmy od naszych partnerów trochę więcej przewidywalności, zwłaszcza w tak trudnym czasie, w którym jesteśmy, i w którym nie ma miejsca i niespecjalnie jest czas na to, by prowadzić polityczne gry - powiedział.

Leszczyna: zapraszamy Gowina

- Jeśli premier Gowin mówi o państwie ze sprawną administracją, o proeuropejskości, jeśli mówi o współpracy z samorządami i nowoczesnym konserwatyzmie, o powrocie do konserwatyzmu, czyli rozumiem, że do chadecji europejskiej, to znaczy, że chce być dokładnie tam, gdzie Platforma (Obywatelska) - uznała. - Zapraszamy premiera Gowina - dodała. - Czy jesteśmy gotowi? Oczywiście, że jesteśmy gotowi - oświadczyła. Jej zdaniem Jarosław Gowin widzi, że "PiS jest rządem bardzo szkodliwym dla Polski".