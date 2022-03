Przymusiński: klub PiS wycofał poparcie dla sędziów Piebiaka i Dudzicza

Klub Prawa i Sprawiedliwości wycofał rekomendację dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów Łukasza Piebiaka i Jarosława Dudzicza - wynika z pisma, które opublikował Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Wycofanie rekomendacji potwierdziła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Nazwiska obu sędziów pojawiły się między innymi w aferze hejterskiej, którą media opisywały w 2019 roku.

Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński opublikował w środę datowane na 22 marca pismo wicemarszałka Sejmu szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który - zwracając się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek - wycofał rekomendację dla zgłoszonych przez klub PiS do nowej Krajowej Rady Sądownictwa dwóch sędziów. Chodzi o Jarosława Dudzicza i Łukasza Piebiaka.

Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak ogłosił swoją kandydaturę do nowej Krajowej Rady Sądownictwa w grudniu 2021 roku. Z funkcji w resorcie sprawiedliwości zrezygnował w 2019 roku po tym, jak wybuchła tak zwana "afera hejterska". Chodzi o sprawę z lata 2019 roku, kiedy to Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, między innymi prezesa stowarzyszenia "Iustitia" Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Według informacji, które podawał Onet, na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów.