Polska Chce, by KRS nie obradowała. Sam zarobił dzięki niej ponad 40 tysięcy Marcin Złotkowski Radomir Wit Zespół autorów |

Ile pieniędzy z KRS otrzymał sędzia Łukasz Piebiak? (fragment programu "W kuluarach") Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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24 czerwca 2026 roku. Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.

- Chciałbym sformułować wniosek i poprosiłbym, żeby został przegłosowany, o to, ażeby odroczyć to dzisiejsze posiedzenie i znieść wszystkie kolejne wyznaczone posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po to, ażeby dostosować się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - mówi Łukasz Piebiak, niedawno wybrany na członka tej rady.

Dzień wcześniej, 23 czerwca, Trybunał Konstytucyjny wydał "zabezpieczenie" w sprawie dotyczącej procedury wyboru KRS. "W postanowieniu wezwał Radę i jej członków do powstrzymywania się od wykonywania kompetencji do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących powołania KRS w jej obecnym składzie" - informowano wówczas w komunikacie. W składzie orzekającym znaleźli się między innymi Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS, oraz odsunięty obecnie od czynności służbowych prezes TK Bogdan Święczkowski.

Od tego czasu sędzia Piebiak, powołując się na postanowienie TK, domaga się, by KRS w obecnym składzie zaprzestała działalności. Rada jednak nadal funkcjonuje, a jej posiedzenia odbywają się regularnie. Jak w tej sytuacji wygląda działalność Piebiaka?

Przychodzi, ale nie głosuje w sprawach merytorycznych

Rzecznik KRS, sędzia Jarosław Łuczaj, tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl, że Piebiak nie jest członkiem żadnej komisji ani żadnego zespołu działającego w ramach rady. - W zasadzie pan Piebiak sam ogranicza swój udział. Twierdzi, że obowiązuje go tak zwane "zabezpieczenie" Trybunału Konstytucyjnego, które zakazywało radzie wykonywania ustawowych czy konstytucyjnych kompetencji. Skutkiem tego jest to, że nie bierze udziału w głosowaniach nad sprawami merytorycznymi - dodaje.

O swojej decyzji o nieuczestniczeniu w głosowaniach sam Piebiak mówił pod koniec lipca na antenie Radia Wnet.

- Na początku sędziowie Piebiak i Łukasz Zawadzki (inny członek KRS, zgłoszony do tej rady przez Konfederację - red.) w ogóle nie brali udziału w żadnych głosowaniach, tłumacząc się tym zabezpieczeniem. Później zaczęli brać udział w niektórych głosowaniach dotyczących kwestii formalnych, jak na przykład ustalenie porządku obrad. Panowie podpisują listę obecności, często zabierają głos w dyskusji, czasami zgłaszają jakieś wnioski, które są poddawane pod głosowanie członków Rady. W tym sensie biorą udział w jej pracach - tłumaczy sędzia Łuczaj.

40 tysięcy złotych w pięć miesięcy

Piebiak, choć nie uczestniczy w głosowaniach merytorycznych, bierze udział w posiedzeniach rady i podpisuje listę obecności. A to właśnie obecność na posiedzeniach stanowi podstawę do wypłaty diety.

Zespół prasowy KRS w odpowiedzi na pytanie reportera TVN24 Radomira Wita przekazał, że Piebiak "pobiera dietę z tytułu udziału w posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady Sądownictwa", a "od czerwca do października 2026 roku otrzymał w sumie 40 243,79 zł brutto".

- Czyli jest bojkot, bo jest zabezpieczenie, ale jednocześnie (jest też - red.) uczestnictwo i dieta. To bardzo łączy wszystkie możliwe stanowiska, ekumenicznie bym powiedział - komentował w programie "W kuluarach" w TVN24 zajmujący się tą sprawą Wit.

Łukasza Piebiaka poprosiliśmy o komentarz. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

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Odcięty od dokumentów

W połowie czerwca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" Piebiaka, odsuwając go od orzekania w warszawskim sądzie rejonowym. Decyzję uzasadniał dwoma postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę w sprawach dotyczących sędziego. Chodzi o tak zwaną aferę hejterską z 2019 roku w resorcie sprawiedliwości oraz o podejrzenie posłużenia się przez sędziego fałszywym testamentem.

Kroki wobec Piebiaka podjęła wówczas również KRS, której był już członkiem. Prezydium odcięło byłemu wiceministrowi dostęp do wszystkich dokumentów rady.

Jak potwierdza sędzia Jarosław Łuczaj, Piebiak wciąż nie ma dostępu do tych dokumentów. W lipcu Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję ministra sprawiedliwości o odsunięciu Piebiaka od czynności związanych z orzekaniem w sądzie.

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Bohater afery hejterskiej

Łukasz Piebiak został wybrany do KRS w maju tego roku. Jego kandydaturę zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości. Piebiak był wiceministrem sprawiedliwości w czasach, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Podał się do dymisji w 2019 roku po ujawnieniu tak zwanej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z ówczesnych doniesień medialnych wynikało, że co najmniej od czerwca 2018 roku Piebiak koordynował akcję mającą na celu skompromitowanie sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanym przez Ziobrę. Sam Piebiak przekonywał, że "informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej (...) są nieprawdziwe i zmanipulowane".

Już w przeszłości Piebiak ubiegał się o powołanie do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa w okresie rządów PiS. Starał się, także bez powodzenia, o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Problem z wyborem sędziów do KRS

Spór o sposób wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, który dzieli polski wymiar sprawiedliwości, trwa od 2017 roku, kiedy za rządów PiS znowelizowano ustawę o KRS. Chodzi przede wszystkim o zawarty tam przepis, że sędziowskich członków KRS wybierają nie jak wcześniej sami sędziowie, a Sejm.

Po zmianie władzy w 2023 roku obecna koalicja rządowa podejmowała próby zmiany tych przepisów. W styczniu tego roku Sejm uchwalił kolejną ich wersję, przygotowaną z inicjatywy Waldemara Żurka. Zakładała ona, że sędziowskich członków KRS wybieraliby w wyborach powszechnych wszyscy sędziowie. Prawo wyboru do rady ustawa przyznawała jedynie sędziom z co najmniej 10-letnim stażem, czyli mianowanym przed 2016 rokiem. Wykluczało to z grona osób, które mogą zostać wybrane do KRS, neosędziów. Prezydent Karol Nawrocki w lutym ustawę zawetował. W efekcie Krajową Radę Sądownictwa na kolejną kadencję 2026-2030 obecny Sejm wybrał w połowie maja znów na podstawie ustawy z 2017 roku. Z tą różnicą, że sędziowscy kandydaci do rady zostali wcześniej posłom zarekomendowani przez samych sędziów w ramach środowiskowych konsultacji. Przedstawiciele opozycji wskazują, że zgodnie z wykładnią prawa, na którą przed 2023 rokiem powoływali się obecnie rządzący, wybrana w tym roku Krajowa Rada Sądownictwa nadal jest "neo-KRS", a sędziowie, którzy zostaną ewentualnie powołani na jej wniosek, będą "neosędziami". Rządzący argumentują z kolei, że musieli dokonać wyboru członków KRS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podkreślają jednak, że sytuacja obecnej rady różni się od tej z lat 2018-2026, ponieważ wybranych do niej sędziów rekomendowały same środowiska sędziowskie.