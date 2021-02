Odszedł z ministerstwa po "aferze hejterskiej", teraz chce zasiąść w KRS. Stawia na swoje "doświadczenie i wiedzę"

Łukasz Piebiak zgłosił swoją kandydaturę do Krajowej Rady Sądownictwa. "Jestem przekonany, że reforma, która jest niezbędna dla Polski i obywateli, zostanie dokończona. Moje doświadczenie i wiedza będą niezmiernie pomocne w tym dziele" - napisał. O Piebiaku było głośno w 2019 roku, kiedy odszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości po wybuchu tak zwanej "afery hejterskiej".

Piebiak opublikował oświadczenie w tej sprawie w mediach społecznościowych. Zaapelował do sędziów o poparcie jego kandydatury do KRS. Przypomniał o swojej czteroletniej karierze w resorcie sprawiedliwości i napisał, że był "współautorem i koordynatorem pierwszej od 30 lat fundamentalnej reformy sądownictwa".

"Wprowadzane zmiany likwidowały patologie wymiaru sprawiedliwości, przez co stałem się celem wściekłego ataku środowisk zagrożonych tymi reformami. Właśnie dla powodzenia reformy sądownictwa odszedłem z Ministerstwa Sprawiedliwości, a swojego dobrego imienia zacząłem bronić z powodzeniem w sądach. Dziś to autorzy tych ataków uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, a ich fałszywe dowody upadają" - przekonuje Piebiak.

Wyraża też przekonanie, że "reforma która jest niezbędna dla Polski i jej obywateli, zostanie dokończona". Dodaje, że to "wyzwanie" stoi również przed KRS. "Moje doświadczenie i wiedza dotyczące realnego stanu wymiaru sprawiedliwości będą niezmiernie pomocne w tym dziele" - uważa.

"Afera hejterska" i dymisja Piebiaka

Łukasz Piebiak podał się do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości w 2019 roku po tym, jak wybuchła tak zwana "afera hejterska". Chodzi o sprawę z lata 2019 roku, kiedy to Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, między innymi prezesa stowarzyszenia "Iustitia", Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Według informacji, które podawał Onet, na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów.