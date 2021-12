Łukasz Mejza: zawieszam udział w pracach Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wiceminister sportu Łukasz Mejza poinformował w piątek, że zawiesza swój udział w pracach Ministerstwa Sportu i Turystyki. "Zawnioskowałem o udzielenie mi od dzisiaj urlopu bezpłatnego w MSiT, na który otrzymałem zgodę. Wystąpiłem również do Marszałek Sejmu o urlop z wykonywania obowiązków poselskich" - napisał w mediach społecznościowych.

Wirtualna Polska opublikowała niedawno szereg artykułów, w których opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, alzheimera czy parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Mejza: zawieszam pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Jak napisał Łukasz Mejza w mediach społecznościowych, "w związku z bezpardonowym atakiem medialnym na mnie na tle politycznym, na środowym briefingu zapowiedziałem złożenie kilkudziesięciu pozwów/wniosków sądowych, co zrealizowałem i nadal realizuję".

"Chcąc w najbliższych tygodniach w pełni poświecić się walce o swoje dobre imię, prawdę i sprawiedliwość, zawieszam swój udział w pracach MSiT. Zawnioskowałem o udzielenie mi od dzisiaj urlopu bezpłatnego w MSiT, na który otrzymałem zgodę. Wystąpiłem również do Marszałek Sejmu o urlop z wykonywania obowiązków poselskich" - dodał.

Mejza zaznaczył, że "wbrew pojawiającym się insynuacjom zapewnia, że wspiera i nadal będzie wspierać obóz Zjednoczonej Prawicy".

Zgorzelski: dzisiaj w PiS-ie jest walka o każdy głos

Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski pytany w TVN24 czy "jest coś takiego w Sejmie jak instytucja urlopu bezpłatnego, po to, żeby w międzyczasie walczyć o swoje dobre imię", powiedział, że 'teoretycznie taka możliwość istnieje". - Urlop może być do 14 dni, po zasięgnięciu pozywanej opinii w klubie – mówił Zgorzelski. Przypomniał, że Łukasz Mejza nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego, więc "tej opinii mieć nie będzie".

Marszałek Zgorzelski: dzisiaj w PiS-ie jest walka o każdy głos TVN24

- Przecież wszyscy dobrze wiemy, że nie chodzi o urlop wypoczynkowy, bo głównie taki charakter mają urlopy udzielane przez marszałek Sejmu posłom, ale chodzi tu przede wszystkim o szantaż, o zastraszenie, o skierowanie do Prawa i Sprawiedliwości takiego oto komunikatu: "Nie igrajcie z ogniem, bo możecie się sami poparzyć. Ja idę dzisiaj na urlop z ministerstwa, ale także idę na urlop z Sejmu. Inaczej mówiąc nie będę głosował za waszymi projektami, możecie nie mieć wystarczającej większości głosów". O to tutaj chodzi. To jest oczywiście pogrożenie PiS-owi - ocenił Zgorzelski.

Dopytywany czy jego zdaniem Mejza poda się do dymisji, Zgorzelski powiedział, że "żeby podać się do dymisji, trzeba mieć elementarną przyzwoitość i tak zwaną zdolność honorową". - Mam wrażenie, że obydwu tych przymiotów brakuje panu Mejzie. Dzisiaj w PiS-ie jest walka o każdy głos, więc z pewnością przyzwoitość przegrywa z większością - wskazał.

Jak mówił, "większość Zjednoczonej Prawicy w pewnym okolicznościach wisi na Mejzie, w innych na [Januszu] Kowalskim i [Annie] Siarkowskiej". - Takie mamy dzisiaj państwo polskie - ocenił. Zdaniem Zgorzelskiego, "jeszcze jedno posiedzenie Sejmu, zobaczą jak z większością". - Wtedy albo wytoczą ciężkie działa przeciwko Mejzie, albo (…) zacznie się obrona pana Mejzy - dodał.

Pytany o to, co w kuluarach o sprawie posła Mejzy mówią politycy partii rządzącej, Zgorzelski powiedział, że "większość przyzwoitych posłów Prawa i Sprawiedliwości po prostu z odrazą wypowiada się o całej tej sytuacji".

Wicemarszałek Zgorzelski o sprawie Łukasza Mejzy TVN24

We wcześniejszej rozmowie Piotr Zgorzelski ocenił, że "PiS tak wyrzuca Mejzę, jak walczy z pandemią". - To jest jedno wielkie udawanie. Dopóki Mejza będzie miał numer 231, to włos mu z głowy nie spadnie. Będą służby pracowały, będą dogrzebywali się do dokumentów i nic z tego nie będzie, bo ważniejsza jest większość niż przyzwoitość - powiedział.

Sachajko: urlop lepszy niż te żenujące konferencje

- Urlop jest na pewno znacznie lepszym rozwiązaniem niż to trwanie i te żenujące konferencje. Mam nadzieję, że ten urlop jest tylko okresowy, aż służby potwierdzą lub zaprzeczą temu, co w artykułach Wirtualnej Polski się ukazało - mówił poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

Jak dodał, chciałby usłyszeć "wyjaśnienia, czy to jest prawdą, co tam jest napisane". - Jeżeli to jest prawdą, to żaden urlop nie powinien uchronić pana Mejzy przed dymisją - powiedział.

"Dzisiaj to Mejza kręci rządem, a nie rząd Mejzą"

- To próba przeczekania afery, a także próba nadużycia instytucji urlopu poselskiego - komentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie poseł KO Robert Kropiwnicki. Urlop, jak wyjaśnił, przysługuje w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak problemy zdrowotne lub problemy rodzinne. - To w takich sytuacjach marszałek udziela takiego urlopu, a nie w sytuacjach, gdy poseł chce się schować przed opinią publiczną - powiedział Kropiwnicki.

Jego zdaniem, Mejza "powinien złożyć mandat i odejść z życia publicznego, a nie chować się na urlopie poselskim". - Dzisiaj to Mejza kręci rządem, a nie rząd Mejzą. Powołali go i mają kłopot, bo dali mu dużo, a teraz on ich szantażuje, że nie będą mieli bez niego większości. Morawiecki z Kaczyńskim dzisiaj mają twarz Mejzy. Jeżeli mają trochę odwagi i przyzwoitości, powinni go zdymisjonować, a jak nie mają większości, niech idą na wybory – mówił.

Zdaniem Kropiwnickiego utrzymywanie Mejzy w rządzie "po tych wszystkich ohydztwach, które wyszły na jaw" jest też "obelgą dla zwykłych posłów PiS, często przyzwoitych ludzi". - Większość sejmowa nie jest warta tego, żeby sprzedawać Polskę takim ludziom - dodał.

Ryszard Terlecki o Mejzie: myślę, że doczekamy się zawieszenia działalności TVN24

Terlecki: cierpliwość ma swoje granice

O sprawę Łukasza Mejzy pytany był wcześniej w piątek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na uwagę, że "polityczna presja nie podziałała na Łukasza Mejzę", szef klubu PiS odparł: - No ja myślę, że podziała w najbliższym czasie i doczekamy się zawieszenia działalności.

Dopytywany, co z dymisją wiceministra sportu i turystyki powiedział, że "zawsze takim rozwiązaniem bardziej honorowym jest samozawieszenie się". Na pytanie, czy większość sejmowa cierpliwie czeka zatem na decyzję samego Mejzy powiedział, że "cierpliwość też ma swoje granice".

Autor:ft/kab, mtom

Źródło: tvn24.pl