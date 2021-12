W Sejmie pytania o urlop wiceministra sportu. "Jest z nami Mejza czy go nie ma?"

Wiceminister sportu Łukasz Mejza zawnioskował o bezpłatny urlop w resorcie oraz wystąpił do marszałek Sejmu "o urlop z wykonywania obowiązków poselskich". Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic pytała z mównicy sejmowej, "czy jest z nami Mejza czy go nie ma?". Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk na pytanie reportera TVN24, czy wyobraża sobie powrót Mejzy do resortu, odparł: - Jeżeli służby stwierdzą, że nie zrobił nic złego, to dlaczego nie?

W ostatnich tygodniach Wirtualna Polska opisała działalność dawnej firmy wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy, która miała oferować kosztowne i niepoparte dowodami naukowymi terapie osobom nieuleczalnie chorym. Mejza poinformował w piątek, że "zawiesił" swoją działalność polityczną. Wyjaśnił, że zawnioskował o urlop bezpłatny w resorcie (ma potrwać do 31 grudnia) i wystąpił do marszałek Sejmu "o urlop z wykonywania obowiązków poselskich". Wcześniej, w zeszłym tygodniu zorganizował spotkanie z dziennikarzami, na którym oświadczył, że dotknął go "największy atak polityczny od 1989 roku". Przekonywał, że atak ten skierowany jest nie tylko bezpośrednio w jego stronę, ale uderza także w aktualną sejmową większość.

Posłanka Lewicy: gdzie jest Mejza?

W parlamencie mnożą się pytania dotyczące formuły urlopu Mejzy w Sejmie oraz dotyczące tego, co robiły służby zanim dołączył on do rządu.

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic w trakcie posiedzenia Sejmu wystąpiła z wnioskiem formalnym "o zamknięcie obrad do czasu przedstawienia przez zarówno panią marszałek (Elżbietę Witek-red), jak i pana premiera (Mateusza) Morawieckiego pełnej informacji, z kim i w jakim trybie my procedujemy na sali sejmowej".

- Jest z nami Mejza czy go nie ma? Gdzie jest Mejza? Na urlopie od obowiązków poselskich? - pytała. - Bo na urlopie od nicnierobienia już jest. To wiemy - dodała. - Panie premierze, proszę o wyjaśnienie sprawy korupcji politycznej, bo oferowanie stanowisk rządowych w zamian za głosowanie nad budżetem czy kagańcem (Przemysława-red.) Czarnka to jest absolutny skandal - kontynuowała posłanka.

- Pani marszałek, informacja, kiedy Mejza złoży oświadczenie majątkowe? Jakim cudem jest jedynym posłem, którego nie obowiązuje regulamin? - pytała, zwracając się do Witek.

Czy minister sportu wyobraża sobie powrót Mejzy?

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie odpowiedziała na pytanie reportera TVN24 Radomira Wita, czy dostała pismo od posła Mejzy w sprawie urlopu.

Reporter próbował pytać na sejmowym korytarzu szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o to, czy Mejza był badany przez służby zanim został wiceministrem. Również nie usłyszał odpowiedzi.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk na pytanie, czy wyobraża sobie powrót Mejzy do resortu, odparł: - Jeżeli służby stwierdzą, że nie zrobił nic złego, to dlaczego nie?.

Pytania do marszałek Sejmu i szefa MSWIA w sprawie Łukasza Mejzy bez odpowiedzi TVN24

Sprawa Łukasza Mejzy

Wirtualna Polska opublikowała w ostatnim czasie szereg artykułów, w których opisuje działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu i turystyki oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), między innymi na nowotwory, alzheimera czy parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Łukasza Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Czy Mejza powinien zostać zdymisjowany? Sondaż

Z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 68 procent badanych uważa, że Łukasz Mejza powinien zostać zdymisjonowany z pełnionego urzędu. 9 procent wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie" lub "raczej nie". 13 procent przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie.

