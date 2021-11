Zarząd województwa zawiadamia prokuraturę w sprawie firmy Łukasza Mejzy 

Zarząd województwa lubuskiego przekazał, że "zapoznał się ze wstępnymi wynikami kontroli projektu Lubuskie Bony Rozwojowe i podjął decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury". Zastrzeżenia dotyczą usług świadczonych w ramach projektu przez firmę Future Wolves, której założycielem jest poseł Łukasz Mejza.

We wtorek na stronie samorządu województwa lubuskiego pojawił się komunikat, w którym czytamy, że zarząd województwa zapoznał się z informacją "dotyczącą postępu prac i ustaleń dokonanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku kontroli projektu 'Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II".

"Kontrola objęła m.in. weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie. W związku z informacjami medialnymi szczegółowej kontroli poddano usługi świadczone przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza" - dodano.

Wątpliwości wobec działalności Future Wolves

Future Wolves to firma, którą w czerwcu 2019 roku założył obecny wiceminister sportu. Jej działalność opisywała Wirtualna Polska. Mejza, w czasie kiedy był radnym sejmiku województwa lubuskiego, był także partnerem wspomnianego programu Lubuskie Bony Rozwojowe. Pieniądze na bony pochodziły ze środków unijnych, z programu przyjętego przez samorząd tego województwa.

Jak dodaje WP, Mejza, na krótko przed wejściem do rządu, zawiesił działalność Future Wolves i skasował stronę internetową.

Skierowanie sprawy do prokuratury

Zarząd województwa lubuskiego wskazuje jednak we wtorkowym komunikacie, że w kontroli wykazano brak materiałów, które pokazywałyby jak wyglądały szkolenia, a tym samym nie można zweryfikować, czy "usługa była adekwatna do kosztów". Zwrócono także uwagę, że nie ma możliwości potwierdzenia "uczestnictwa w szkoleniach w przypadku 18 osób".

"W toku kontroli ustalono, że Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest wyłonionym w konkursie beneficjentem projektu nie ma materiałów pokazujących, jak wyglądały szkolenia, w związku z czym nie można zweryfikować, czy usługa była adekwatna do kosztów. Brak jest możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach w przypadku 18 osób. Wykazano brak materiałów szkoleniowych udostępnionych na platformie szkoleniowej, co utrudnia zweryfikowanie zakresu szkolenia" - napisano.

"Obecnie zakończono większość czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta. Informacja pokontrolna będzie sporządzona do 15 grudnia br." - napisano w komunikacie.

Kontrowersje wokół Łukasza Mejzy

Zastrzeżenia związane z działalnością Future Wolves to nie jedyne kontrowersje, jakie w ostatnim czasie pojawiają się wokół wiceministra sportu.

Mejza twierdzi, że publikacje WP to "szereg rażących kłamstw" i zapowiada, że sprawa trafi do sądu.

Wielu polityków - nie tylko opozycji - wzywa rząd do zdymisjonowania Mejzy. Premier Morawiecki powiedział w poniedziałek, że "sytuacja na pewno będzie teraz przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień".

Kariera Łukasza Mejzy

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.