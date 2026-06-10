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Łukasz Mejza z patostreamerem w Sejmie. Będą pytania do kancelarii i Straży Marszałkowskiej

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Łukasz Mejza
Mejza z patostreamerem na sejmowych korytarzach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Łukasz Mejza, były członek klubu PiS, obecnie poseł niezrzeszony, pojawił się na sejmowych korytarzach z patostreamerem Danielem Zwierzyńskim znanym jako Daniel Magical, co widać między innymi na nagraniu TVN24. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że zwróci się do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej z prośbą o wyjaśnienia.

Poseł Łukasz Mejza, który niedawno opuścił klub Prawa i Sprawiedliwości, przechadzał się w środę sejmowymi korytarzami w towarzystwie patostreamera Daniela Zwierzyńskiego, co wywołało krytyczne komentarze polityków w mediach społecznościowych.

Zwierzyński, znany jako Daniel Magical, streamingiem zajął się w 2014 roku, początkowo relacjonując granie w gry. Z czasem jego aktywność w internecie przekształciła się w transmisje prezentujące spożywanie alkoholu w dużych ilościach i awantury, w których brała udział między innymi jego matka.

Patostreamer był skazany prawomocnym wyrokiem za pobicie oraz publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zanim konto Magicala na YouTube zostało zablokowane, jego transmisje śledziły dziesiątki tysięcy osób.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do Mejzy z pytaniami w tej sprawie. Zapytaliśmy, czy zaprosił Daniela Magicala do Sejmu, a jeśli tak, to w jakim celu i czy nie przeszkadza mu postępowanie mężczyzny.

Kotula: zwrócę się do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej

Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula (Lewica) oceniła, że to "patologia reklamująca patologie".

W kolejnym wpisie zapowiedziała, że zwróci się do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej "z prośbą o wyjaśnienie na jakiej zasadzie skazany patostreamer Daniel M. znalazł się dziś w Sejmie". Jak napisała, zapyta, "kto był formalnym wnioskodawcą/ organizatorem jego wejścia do Sejmu (np. biuro poselskie, klub parlamentarny) oraz czy Straż Marszałkowska lub Kancelaria Sejmu zgłaszały w tym zakresie jakiekolwiek zastrzeżenia".

Dodała, że będzie pytała także o to, czy "weryfikowały" komu przyznano możliwość wejścia na teren Sejmu, w tym galerię, a także, "czy miały wiedzę iż chodzi o osobę znaną z patostreamingu, wcześniej skazaną m.in. za przestępstwa z użyciem przemocy i inne czyny związane z jego działalnością w internecie".

Kotula przypomniała, że w Sejmie "dziś trwa debata o ustawach o kryminalizacji patostreamingu". Jak oceniła, to dobry moment, żeby wysłać jasny sygnał, że "dla patostreamerów i dla patostreamingu nie ma miejsca, nie tylko w Sejmie, ale tu także".

Łukasz Mejza i Daniel Magical. "Patologia w Sejmie"

"Mejza paraduje po Sejmie z Danielem Magicalem. Patologia w Sejmie. Upadek" - oceniła posłanka KO Alicja Łepkowska-Gołaś.

"Straszne. Mejza sprowadzil do sejmu patostreamera" - to komentarz ministry edukacji Barbary Nowackiej.

Zobacz reportaż "Uwagi!" TVN z 2017 roku na ten temat: Kontrowersyjne reality show Daniela Magicala

"Gdy w politycznym porozumieniu finalizujemy prace nad penalizacją 'patostreamingu', to zadowolony poseł Mejza paraduje sobie z symbolem tego pato-zjawiska, Magicalem" - napisał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. "Co na to politycy PiS? - zapytał.

W Polsce zjawisko patostreamingu zyskało popularność w 2017 roku, choć niektórzy patostreamerzy swoją działalność rozpoczęli jeszcze wcześniej.

Sejm obecnie pracuje nad przepisami o zakazie patostreamingu. Jako pierwsi zmiany w prawie zaproponowali posłowie PiS. Swój projekt mają też przedstawiciele KO. Różnice pomiędzy propozycjami tych klubów dotyczą między innymi promocji hazardu, wyłączenia odpowiedzialności karnej.

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Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Łukasz MejzaSejm
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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