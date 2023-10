Mejza pozwał nastolatka. Sąd umorzył sprawę w 10 minut

Adwokat: mój klient opatrywał informacje komentarzem, do czego, tak jak każdy z nas, ma prawo

Jakub Wróblewski ocenił, że nie wie, co kierowało panem Mejzą. - Natomiast podejrzewam, że może być to jakiś taki akt w zamian za to, że w październiku 2021 roku poinformowałem społeczeństwo, opinię publiczną o tym, że zakładał spółki na swoich dosyć młodych asystentów, no i później też były w związku z tym pewne nieścisłości - powiedział TVN24.