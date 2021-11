Łukasz Mejza i sprawa jego firmy. Komentarze polityków

Od głosu Łukasza Mejzy zależy przyszłość Jarosława Kaczyńskiego, więc będzie trwał na stanowisku. To gangster, a PiS nabrał wody w usta - stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela. Krytyczny wobec Mejzy był również senator PiS Józef Łyczak. - Nigdy bym czegoś takiego nie popierał. Jeżeli zostanie to sprawdzone i udowodnione, to powinien ponieść konsekwencje - ocenił.

W środę Wirtualna Polska napisała, że firma wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy obiecywała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami. Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy - cena wyjściowa wynosiła 80 tysięcy dolarów. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. Wiceminister zapowiedział, że artykuł WP "będzie przedmiotem postępowań sądowych".

Posłowie Lewicy zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mejzę. Zwrócili się też do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o natychmiastową dymisję Mejzy z funkcji wiceministra.

W piątek o sprawie Mejzy mówili w Sejmie politycy.

Politycy PiS o sprawie Mejzy

Wiceminister obrony narodowej i senator PiS Wojciech Skurkiewicz, apelował, by "poczekać i zobaczyć, co będzie". - Słuchałem dzisiaj wypowiedzi pana Marka Suskiego. Zobaczymy, co kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie powie - dodał.

Senator PiS Józef Łyczak powiedział, że "jeżeli coś takiego miało miejsce", to podchodzi do tego "bardzo krytycznie". - Nigdy bym czegoś takiego nie popierał. Uważam, że jeżeli zostanie to sprawdzone i udowodnione, to powinien ponieść konsekwencje - ocenił.

Zaznaczył jednak, że nie czytał artykułu WP, bo "ma teraz bardzo dużo spraw na głowie". - Obiło mi się o uszy, podchodzę do tego absolutnie negatywnie - powiedział senator.

Politycy PiS o sprawie Łukasza Mejzy TVN24

Wiceminister Janusz Cieszyński zapewniał, że "w rządzie PiS obowiązują najwyższe standardy". - Jestem przekonany, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i dopiero wtedy będą zapadały decyzje - dodał.

Trela: gangster jest wiceministrem, a PiS nabrał wody w usta

Tomasz Trela z Lewicy ocenił, że "Mejza przechodzi ludzkie pojęcie". - Taki gangster, który zajmuje się gangsterką nie tylko polityczną, jest dzisiaj wiceministrem, a PiS nabrał wody w usta. Dlaczego? Bo gdyby ten gangster Mejza przestał popierać rząd, to ten rząd by upadł - mówił poseł.

Jak stwierdził, "od głosu Mejzy zależy przyszłość Kaczyńskiego, więc będzie trwał". - A dymisja powinna być natychmiastowa, w ślad za dymisją wszczęcie postępowania prokuratury z urzędu, by tego delikwenta ukarać - stwierdził.

"To jest fatalne. Moralny upadek tego rządu"

Zdaniem rzecznika PSL Miłosza Motyki "to jest skandaliczne, że ktoś taki został wiceministrem, że nie został zweryfikowany przez służby". - Pytanie, czy służby wiedziały o tych biznesach i o tej reputacji pana Mejzy, czy nie wiedziały. Nie wiadomo, co gorsze, ale podejrzewam, że jednak miały. To jest fatalne. Moralny upadek tego rządu - ocenił.

Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "rząd, który nie ma większości, musi się posiłkować takimi dziwnymi postaciami". - To rząd, w którym nie dba się o standardy i którego liderzy nie mają żadnych zahamowań, by takie obrzydliwe postaci brać do rządu - ocenił.

Kierwiński i Motyka o sprawie Łukasza Mejzy TVN24

"Już po pierwszej publikacji premier powinien podpisać jego dymisję"

Jan Strzeżek z Porozumienia mówił, że to "sprawa absolutnie skandaliczna". - W normalnych warunkach pan Mejza już dawno nie powinien być wiceministrem. Już po pierwszej publikacji Wirtualnej Polski premier powinien podpisać jego dymisję. Ale on cały czas będzie w rządzie z jednej przyczyny. Sam w chwili szczerości powiedział, że to na nim wisi większość - komentował.

