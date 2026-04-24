Polska Bliscy żegnają Łukasza Litewkę. "Moja miłość, moje wszystko"

Znicze w miejscu, gdzie zginął Łukasz Litewka

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym w czwartek. Podczas jazdy rowerem w Dąbrowie Górniczej w 36-letniego polityka wjechał samochód. Posła pożegnali politycy, a osobiste pożegnanie w mediach społecznościowych zamieściła także partnerka Litewki, Natalia.

W relacji na Instagramie opublikowała wspólne zdjęcie. "Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia" - napisała.

Partnerka pożegnała Łukasza Litewkę

Litewkę w mediach społecznościowych pożegnał także jego wieloletni przyjaciel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sosnowiec Tomasz Niedziela. "Dzwoniłeś przedwczoraj… jak zwykle pogadaliśmy o polityce, poplotkowaliśmy… Dziś wychodząc ze spotkania na Kongresie myślałem żeby do Ciebie zadzwonić, nawet nie wiesz, jak żałuję, że nie wybrałem Twojego numeru… Może wsiadłbyś na rower minutę później, może byś się zatrzymał" - napisał.

"Stary, bez mała 20 lat znajomości, nieraz za Ciebie oberwałem, nieraz byłem na Ciebie wkurzony, a od lat podziwiałem i trzymałem kciuki. Zmieniłeś ten kraj, zmieniłeś politykę, uratowałeś wiele istnień i dawałeś radę to wszystko dźwigać. Jeżeli jest niebo, to tam jesteś… Kiedyś znowu zagramy w piłkę razem i zabiorę Cię na Mc Donald, by przekonać do startu w wyborach, nie mając pojęcia, jak wyjątkową, choć brutalnie przerwaną historię napiszesz" - dodał, załączając wspólne zdjęcie.

Wcześniej Litewkę pożegnali między innymi premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, a także wielu innych polityków z różnych stron sceny politycznej. - Był dobrym człowiekiem. On spadł nam z innej planety. On wymykał się z tych wszystkich politycznych, partyjnych ram. Był chłopakiem z sąsiedztwa - powiedział w "Kropce nad i" europoseł Robert Biedroń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Premier, prezydent i pierwsza dama żegnają Łukasza Litewkę

Apel policji w sprawie wypadku

Śląska Policja zaapelowała w piątek, by nie rozpowszechniać "niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. "Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" - podkreślono.

Policja poprosiła też o pomoc świadków wypadku, aby przekazali policji lub prokuraturze informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Według dotychczasowych ustaleń policji na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej 57-letni kierowca Mitsubishi zjechał na przeciwległy pas i śmiertelnie potrącił posła. Wstępne nasze ustalenia wskazują, że kierujący samochodem najprawdopodobniej zasnął, zasłabł albo stracił przytomność.

Oprócz działalności parlamentarnej Litewka znany był z pomocy dla zwierząt i z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.