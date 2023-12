Półtora roku pracy przyniosło nagrodę Grand Press. "Wielkie wyróżnienie dla naszej pracy"

To fantastyczne uczucie. Traktujemy to jako wielkie wyróżnienie dla naszej pracy - mówili w TVN24 Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik z "Czarno na białym", którzy otrzymali nagrodę Grand Press 2023 w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa za ich cykl "Zakładnicy umowy" o fuzji Orlenu z Lotosem. Frątczak mówił, że "ta fuzja to jest od początku do końca pomysł polityczny Daniela Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego".

Dariusz Kubik i Łukasz Frątczak z "Czarno na białym" w tegorocznej edycji Nagród Grand Press zdobyli laur zwycięstwa w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa za ich cykl "Zakładnicy umowy", dotyczącej fuzji Orlenu z Lotosem i związanego z tym bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Pomysł, którym Daniel Obajtek wkupił się także w łaski Jarosława Kaczyńskiego"

O nagrodzie dziennikarze opowiadali w TVN24. Kubik stwierdził, że to "fantastyczne, bardzo miłe uczucie". - Każdy marzy, żeby dostać Grand Pressa. Oczywiście w tym roku trochę kontrowersji wokół tego było, ale myślę, że i tak jest to wielkie wyróżnienie. Chociaż na scenie był stres - mówił dalej.

- My to traktujemy jako wielkie wyróżnienie i wyróżnienie dla naszej pracy, bo rzeczywiście przygotowanie tych wszystkich materiałów zajęło nam dobrze ponad rok, półtora roku pracy ze źródłami, później z niełatwymi dokumentami. Nie ma się co oszukiwać, bo sama umowa to był ciężki tekst prawniczy - dodał Łukasz Frątczak.

Jednocześnie Frątczak mówił, że to "jest taki mit a propos tej fuzji, że całe Prawo i Sprawiedliwość stoi murem za tą fuzją, to jest nieprawda". - Wielu posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości było przeciwnych tej fuzji, tylko oni po prostu zostali uciszeni. Zostali zakładnikami swojej partii - wskazywał.

Dziennikarz mówił, że "de facto ta fuzja to jest od początku do końca pomysł polityczny Daniela Obajtka i Jarosława Kaczyńskiego". - To jest pomysł, którym Daniel Obajtek wkupił się także w łaski Jarosława Kaczyńskiego - dodał Kubik.

- Myślę, że rzeczywiście, tak jak prezes Kaczyński kiedyś powiedział, że Daniel Obajtek, że jego nazwisko zapisze się w tej historii. Nie jestem przekonany, czy tak jakby chciał prezes, bo właśnie ta umowa takiemu świetnemu zapisaniu się w tej historii może trochę przeszkodzić - mówił dalej Dariusz Kubik.

Kubik: Daniel Obajtek zapisze się w tej historii, ale nie jestem przekonany, czy tak jakby chciał tego prezes TVN24

Zakładnicy umowy Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Zakładnicy umowy". Specjalne wydanie "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//mrz

Źródło: TVN24