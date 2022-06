Ludzkie szczątki w studni na opuszczonej posesji. Znalazł je mężczyzna koszący trawę

czytaj dalej

Dziewięć osób zostało aresztowanych w Chinach po brutalnej napaści, do jakiej doszło w jednej z restauracji w mieście Tangshan na wschodzie kraju. Incydent zaczął się w momencie, w którym mężczyzna dotknął jednej z klientek. Ta - wyraźnie tego nie chcąc - odepchnęła go. On wtedy uderzył ją pięścią w twarz. Z pomocą ruszyła jej koleżanka i po chwili już cała grupa napastników biła młode kobiety. Potem jedna z nich znalazła się na ulicy i tam została skatowana. Nagranie, które błyskawicznie rozeszło się w mediach społecznościowych, wywołało powszechne oburzenie i wznowiło debatę o przemocy wobec kobiet w Chinach.