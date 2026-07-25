Rozłam w PiS Ludzie Mateusza Morawieckiego o rozłamie w PiS. Mówią o "kartelu dostępu do ucha prezesa" Kuba Koprzywa |

Horała: kartel dostępu do ucha prezesa zaczął funkcjonować jako wyraziciel całej partii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Posłowie PiS Marcin Horała i Szymon Szynkowski vel Sęk, którzy wraz ze swoim liderem Mateuszem Morawieckim nie podporządkowali się ultimatum kierownictwa PiS, wzięli udział w briefingu prasowym w Poznaniu. Komentowali bieżącą sytuację polityczną i rozłam w partii.

- Z wielkim smutkiem przede wszystkim przyjęliśmy to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach - powiedział Horała. - To wszystko niezwykle smutne, że formacja, w której spędziliśmy obaj akurat ponad 20 lat (...), nagle okazuje się, że ma dla nas i dla wielu naszych znakomitych kolegów w tej formacji nie być miejsca - dodał.

Wyraził nadzieję, że tak się nie stanie i że "Prawo i Sprawiedliwość nie dokona takiego samookaleczenia, wyrwania sobie jednego płuca czy obcięcia sobie jednej z nóg". - Organizm, który traci tak ważne organy, potem dobrze nie funkcjonuje - ocenił.

Człowiek Morawieckiego o rozłamie w PiS: ci, którzy milczą, myślą to samo, co my

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że ludzie Morawieckiego nie występują z PiS. - W wielkim żalem i zaskoczeniem podchodzę do tych w tej chwili słów, które padają ze strony części koleżanek i kolegów i ogłaszania tych decyzji dotyczących kwestii propozycji zmierzających do usunięcia nas z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Zdaniem Horały w PiS działa "pewna grupa, która gra swoją frakcyjną grę". Poseł PiS mówił, że prezydium komitetu politycznego PiS reprezentuje "tak naprawdę jedną koterię, jedną frakcję powiedzmy, układ towarzysko-polityczny". Jak wyjaśnił, stronnicy Morawieckiego zwrócili się z prośbą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby to zmienić.

- Ta propozycja została początkowo nawet przez pana prezesa przyjęta parę miesięcy temu, tylko niestety nic się nie wydarzyło, żeby była zrealizowana - wyjaśnił. - Jedna grupa, jedna frakcja, pewien kartel dostępu do ucha prezesa zaczął funkcjonować jako wyraziciel całej partii, a tak nie jest - powiedział Horała.

- My tutaj jesteśmy oskarżani o najgorsze rzeczy, jesteśmy usuwani z partii, a przytłaczająca większość posłów Prawa i Sprawiedliwości nienależących do naszego środowiska milczy w tej sprawie - zauważył Horała. - Oni myślą to samo, co my. Oni może troszeczkę są mniej śmieli w wyrażaniu tego, ale widzą, co się dzieje i nie biorą udziału w tej nagonce - stwierdził.