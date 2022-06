Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej: rząd przeszkadza nam w walce z inflacją 

Inflacja w Polsce jest najwyższa w XXI wieku, jednocześnie trwa cykl podwyżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła w środę stopy procentowe o 75 punktów bazowych. To dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 6,0 procent. To najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

Kotecki: Inflacja z miesiąca na miesiąc bije kolejne rekordy i nie widać, żeby miała przestać

Ocenił, że w drugiej połowie tego roku możemy się spodziewać stabilizacji na poziomie 14-16 procent, a wystrzał inflacji na początku przyszłego roku "związany będzie z podwyżkami gazu i prądu". - Te podwyżki mogą być bardzo duże. Kilkudziesięcioprocentowe. Mówię o taryfach prądu i gazu, co się bardzo szybko przełoży na inne towary. Inflacja nam się rozlała, w całej gospodarce jest już obecna. We wszystkich grupach towarów i we wszystkich branżach ją widzimy. To nie jest tak, że można dziś mówić o zakończeniu cyklu podwyżek, skoro ona jest wszędzie i wszyscy o niej mówią - dodał.