"Człowiek zasłużony", "ważna dla Polski postać". Politycy wspominają Ludwika Dorna

Nie żyje Ludwik Dorn - poinformowała PAP. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że "z przykrością" przyjął tę informację. Dodał, że były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSWiA był "człowiekiem zasłużonym Rzeczypospolitej". Prezydent Andrzej Duda mówił, że była to "ważna dla Polski postać". Adwokat, były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz na antenie TVN24 mówił zaś, że Dorn "był wybitnym socjologiem o niespotykanej wiedzy". Kondolencje wyrazili także inni politycy.

Prezydent Andrzej Duda na konferencji podczas wizyty w Londynie powiedział: - To bardzo smutna dla mnie wiadomość.

- Oczywiście znałem pana premiera Ludwika Dorna, współpracowałem z nim w czasach, kiedy byłem wiceministrem - przypominał. - Wyrazy głębokiego mojego współczucia dla najbliższych - powiedział, dodając, że Dorn to "ważna dla Polski postać".

Politycy o śmierci Dorna. "Był polskim inteligentem"

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w Radiu Plus, że "odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys". - Działał w latach 70., działał w kolejnych dziesięcioleciach. To była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju. Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie - dodał - Jestem pełen żalu - przekazał, składając rodzinie "kondolencje i wyrazy współczucia".