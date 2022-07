Spłonęło 150 hektarów pszenicy. "Dym był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów"

czytaj dalej

Ostrzelanie portu w Odessie dzień po zawarciu przez Rosję umowy o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne przypomina to, co widzieliśmy wcześniej w Syrii, gdzie rosyjskie wojska atakowały konwoje z pomocą humanitarną - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, cytowany przez stację CNN. Do ponownych ataków na ukraińskie porty doszło we wtorek rano.