Jechali na pogrzeb, sami zginęli. Tragedia na drodze ekspresowej S3

Na Żwirki i Wigury doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak dowiedział się nasz reporter, jeden z pojazdów należy do Służby Ochrony Państwa. Rzecznik formacji przekazał, że uszkodzony został pojazd administracyjno-logistyczny, który nie służy do przewozu osób ochranianych.