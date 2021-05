"Czasami nawet zasygnalizowanie, że sąsiedzi widzą i słyszą sprawia, że przemoc ulega osłabieniu"

28 kwietnia przed komisariatem w Luboniu (Wielkopolska) stanął 10-latek. Roztrzęsiony, w kapciach i rozdartej koszulce. Gdy policjanci zapytali, co się stało, rozpłakał się. W domu miał zostawić kartkę, na której napisał: " Uciekłem z domu. Mamo, żałuję, że mnie urodziłaś. Ja żałuję, że z wami jestem. Do widzenia ". Chłopiec uciekł z domu od sadystycznego ojczyma i matki, która nie obroniła go przed surowymi karami. Z każdą minutą rozmowy policjanci poznawali nowe okrutne fakty z jego życia.

"Wszyscy musimy być wyczuleni"

Zwróciła uwagę, że "w żadnym państwie nie zostały spełnione takie warunki, żeby nad każdą rodziną pochylał się jakiś obserwator z ramienia służb socjalnych". - Przecież jest to zupełnie nierealne - oceniła. - A zatem to my dorośli, my sąsiedzi, my nauczyciele, lekarze, ekspedienci, wszyscy musimy być wyczuleni na to, że nie we wszystkich rodzinach ich członkowie, w tym ci najsłabsi czyli dzieci, mają godziwe warunki życia - wymieniła.