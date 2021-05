Przed wejściem stał chłopiec, pukał w szybę. Tego dyżuru policjanci nie zapomną do końca życia

Tego dyżuru policjanci z Lubonia pod Poznaniem chyba nigdy nie zapomną. Sierżant Monika Korfanty przed wejściem do komisariatu zobaczyła chłopca. - Pukał przez szybę do komisariatu, dlatego podeszłam. Był bardzo smutny i roztrzęsiony, był w samych papciach, rozdartej koszulce - opowiada sierż. Monika Korfany z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Policjantka szybko zorientowała się, że sprawa jest bardzo poważna. - Chłopiec odpowiedział, że nie chce wracać do domu. Zostawił kartkę swoim rodzicom z napisem: nie wracam, uciekłem - wspomina sierż. Monika Korfanty.

Kary miały chłopca "uszlachetniać"

Z każdą minutą rozmowy policjanci poznawali nowe okrutne fakty z życia dziecka. - Zapytałam się, czy chce coś zjeść, czy jest głodny. Chłopiec odparł, że tak, ponieważ w dniu wczorajszym gdy dostał karę od taty, mama przyniosła mu dwie skibki chleba i kubeczek wody. Na to tata wpadł i zabrał mu ten posiłek - dodaje sierż. Monika Korfanty.

Chłopiec zdradził, że nie mógł sam zaglądać do lodówki, bo miał wiązane nogi i musiał klęczeć. - Chłopiec nie mógł spać na łóżku, gdy położył sobie główkę na poduszce, dostał za to wielkie lanie - zwraca uwagę policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Kary miały chłopca "uszlachetniać". - Z polecenia dyżurnego z chłopakami udałam się zatrzymać mężczyznę - dodaje funkcjonariuszka.

"Zawiedliśmy"

Po nagłośnieniu sprawy, komendant dostaje maile z komentarzami. Jeden, od mieszkanki Lubonia, przykuł jego uwagę. - Podsumowuje tą swoją wypowiedź słowami: zawinili wszyscy. My, dorośli, zawiedliśmy. Coś w tym musi być rzeczywiście -przyznaje Dariusz Majewski.

Jolanta Zmarzlik, która od lat pomaga dzieciom - ofiarom przemocy, mówi, że nie chodzi jedynie o matkę, która nie ochroniła dziecka przed przemocą. - To jest wina nauczycieli w szkole, wina ośrodka pomocy społecznej, wina zespołu interdyscyplinarnego, który tam zawiadował niebieską kartą, że nikt nie przyjrzał się dostatecznie dobrze sytuacji tego dziecka - uważa Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

O tym, że w domu jest przemoc, służby wiedziały od kilku lat. Procedura niebieskiej karty ruszyła w 2018 roku. To wtedy pracownik MOPS zauważył ślady pobicia matki. - Biegły sądowy nie dopatrzył się potrzeby zastosowania daleko idących środków i sąd umorzył postępowanie - przekazała Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń.

- Kto może mu pomóc? Tylko my inicjując coś. To nie znaczy, że mamy wejść z drzwiami do mieszkania, zabrać dziecko, pobić jego ojca. Ale naciskanie na służby, żeby się temu przyjrzały, jest konieczne - uważa Jolanta Zmarzlik.