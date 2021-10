Po zakupach zgłosił kradzież auta. Przejrzeli nagrania i odkryli, co się stało

czytaj dalej

Padła rekordowa wygrana w brytyjskiej loterii EuroMillions. Do szczęśliwca trafi 200 milionów euro. Zwycięskie liczby to 21, 26, 31, 34, 49, a numery Lucky Star to 02 i 05. Pikanterii dodaje fakt, że posiadaczem zwycięskiego kuponu jest Francuz.