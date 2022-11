W nocy z firmy znikały duże ilości woreczków foliowych

Do pięciu lat więzienia grozi dwóm pracownikom jednej z lubelskich firm, którzy mieli kraść kartony z workami foliowymi z terenu zakładu pracy, a później sprzedawać je paserowi. Chodzi o towar o łącznej wartości ponad 50 tysięcy złotych.

Jak informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, do tego procederu dochodziło w październiku na terenie jednej z lubelskich firm. - Dwaj nieuczciwi pracownicy wpadli na pomysł, iż w trakcie nocnej zmiany będą kraść wytwarzane w firmie torby foliowe. Mężczyźni wywozili towar wózkiem w ustronne miejsce i pakowali kartony do samochodu. Proceder trwał do czasu zauważania przez innych pracowników podejrzanych ruchów na placu firmy - przekazuje policjant.