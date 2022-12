W garażu znaleźli dwa ciała. Policja: najprawdopodobniej zatruli się tlenkiem węgla z włączonego auta

czytaj dalej

Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywna w wysokości 1500 złotych - taki wyrok usłyszała w środę kobieta, która w sierpniu 2021 roku w Kielcach nie wezwała pogotowia do swojej rodzącej 13-letniej wnuczki. Barbara B. oskarżona była o narażenie wnuczki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Dziewczynka urodziła żywego noworodka, jednak zmarł on w drodze do szpitala.