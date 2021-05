"Był częścią fabryki, z której wyleciał pierwszy, wyprodukowany w odrodzonej Polsce, samolot"

19 czerwca minie sto lat od dnia, w którym w lubelskiej fabryce Plage/Laśkiewicz powstał pierwszy w II RP samolot. Tego dnia ma się też zakończyć remont wybudowanego w 1923 roku fabrycznego hangaru, który zachował się do naszych czasów. Jego obecny właściciel chce odtworzyć pierwotny wygląd budynku. Znajdzie się w nim też miejsce na prezentowanie modeli samolotów.

- Z elewacji zdjęta została powojenna blacha. Zamierzam też przywrócić półkoliste okna. Wszystko po to, aby wydobyć pierwotne piękno tego budynku - mówi Jacek Woźniak, właściciel zabytkowego hangaru przy ulicy Wrońskiej 2 w Lublinie.

W 1921 roku zakłady zatrudniały około 500 osób

W roku 1921 zakłady zajmowały powierzchnię 13 hektarów. Pracowało tu około 500 osób. W 1935 roku fabryka została znacjonalizowana i jako Lubelska Wytwórnia Samolotów przetrwała do wybuchu II wojny światowej. W latach 1941-43 funkcjonował tu niemiecki obóz pracy, a po II wojnie światowej zakłady, w których naprawiane były silniki do ciągników. Do naszych czasów przetrwał, remontowany właśnie, hangar z trójdzielnym walcowym dachem.